Парламент Великобритании хочет сделать из Google и Facebook тотальных цензоров

На официальном портале Парламента Соединённого Королевства опубликован доклад о «преступлениях на почве ненависти» («Hate crime and its violent consequences inquiry»), в котором обвиняются интернет-компании за действия пользователей и предлагается штрафовать сами социальные сервисы за некий сомнительный контент.

Некоторые ключевые выдержки из данного отчета:

“В Великобритании мы можем найти много примеров социальных сетей, которые не смогли удалить незаконный контент, включая опасные материалы для вербовки террористов, пропаганду сексуального насилия над детьми и подстрекательство к расовой ненависти, когда их попросили это сделать. Правительства, полицейские силы, руководители общин и общественность неоднократно настоятельно призывали крупнейшие компании к оперативному реагированию на выявление и удаление незаконного контента. Компании неоднократно игнорировали эти требования”.

“Социальные медиа слишком важны для всех: для сообществ, отдельных лиц, экономики и общественной жизни, чтобы продолжать такой легкомысленный подход к опасному контенту, который может разрушить кому-то жизнь. Крупные социальные медиа-компании достаточно велики, достаточно богаты и достаточно умны, чтобы решить эту проблему, как они доказали, что могут делать это в отношении рекламы или авторского права. Позорно, что они не смогли использовать ту же изобретательность для защиты общественной безопасности и соблюдать закон, поскольку они должны защищать свой собственный доход”.

“Компании социальных сетей в настоящее время практически не облагаются штрафными санкциями за неудаление незаконного контента. Слишком много примеров того, как компании, владеющие соцсетями будучи осведомленными о незаконных материалах, не могут их удалить или сделать это своевременно”.

“Мы рекомендуем, чтобы правительство провело консультации по системе эскалации санкций, чтобы включить значимые штрафы для самих социальных сетей, которые не могут удалить незаконный контент в строго установленные сроки”.

Как отмечает портал Techdirt.com, который проанализировал данный доклад, предложенные меры породят за собой ряд ещё больших проблем.

Во-первых, отличить плохой контент не так просто, как кажется на первый взгляд. Например видеозаписи террористов и документирование террористических зверств на одинаковых основаниях оказываются под запретом.

Далее: «подстрекательство к расовой ненависти», к которой относится так называемая «враждебная речь» (hate speech). Однако такие оценки несут большие риски злоупотреблений со стороны властей. Снова и снова мы видим, как правительства наказывают людей, которых они не понимают, заявляя, что они подстрекают к ненависти.

В отчете отмечается, что «крупные компании в социальных сетях достаточно велики, достаточно богаты и достаточно умны, чтобы решить эту проблему». Это не совсем так. Компании постоянно совершают ошибки. Они удаляют вещи, которые следует оставить, и оставляют материалы, которые необходимо удалить.

Добавление дополнительной юридической угрозы в виде штрафов соцсетям не изменит ситуацию и поможет устранить незаконный контент. Это лишь приведет к ещё большему количеству рисков для самого общества, в т.ч. в части нарушения прав граждан. Попытка установления новых цензурных границ приведет к возникновению массовых непреднамеренных последствий.

Как отмечает эксперт по информационной безопасности и член правления Open Rights Group Алек Маффет, в докладе есть несколько действительно сумасшедших идей, например, о том, что сервисы должны блокировать «вероятно незаконный контент», который имеет «схожие названия» с подозрительным контентом:

