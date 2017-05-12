Госпоисковик «Спутник» всё?

Вслед за коммуникационным сервисом «Аллё», который должен был стать платным конкурентом Skype, на отдых отправилась поисковая система «Спутник», которую «Ростелеком» запустил весной 2014 г. В виду своей неприлично низкой популярности проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, рассказали несколько человек, близких к компании, и знакомые сотрудников «Ростелекома».

Это уже второй ощутимый удар по самолюбию компании, если оно у неё есть, поскольку в феврале этого года, спустя две недели после запуска в Воронеже в тестовом режиме мессенджера «Аллё», «конкурента Skype» пришлось убрать из магазинов приложений. По мнению экспертов, запуск мессенджера состоялся с многочисленными недоработками, а отзывы первых пользователей о работе этого мессенджера были негативными. Один из экспертов предположил, что после доработки мессенджер «Ростелекома» будет запущен под новым именем.

Еще одним пользовательским проектом, с которым у «Ростелекома» не задалось, стал «Спутник», запущенный в мае 2014 года. Поисковик задумывался как альтернатива Google и «Яндексу» и позиционировался как социально значимая интернет-платформа, способная обеспечить пользователям отсутствие противоправного контента. Авторы «Спутника» декларировали, что целью поисковика является обеспечение простого доступа к официальной информации и государственным сервисам. В 2015 году государственный оператор выделил на развитие поисковика до 800 млн рублей.

Тем не менее, уже летом 2016 года в СМИ появилась информация о том, что в «Ростелекоме» решили изменить стратегию поисковика, переориентировав его на госорганы. Для этого руководство оператора распрощалось со старой командой «Спутника».

И вот на днях близкий к компании источник объявил журналистам: «Как технический проект «Спутник» состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет».

По данным LiveInternet, «Спутник» занимает менее 1% поискового рынка рунета. За апрель 2017 года со sputnik.ru на другие сайты перешли 100 823 пользователей. При этом у «Яндекса» и Google – миллиарды переходов. Причём проблемы с посещаемостью ресурса начались не вчера.

Как отметил источник «Ведомостей», «Спутник» создавался как национальный поисковик, поэтому ликвидировать его будет «неправильно». Возможно, проект переориентируют для расчёта больших данных. Технологии, которыми располагает «Спутник», используются в инфраструктуре электронного правительства для анализа оттока аудитории. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил планы найти новую экономическую и рыночную модель для поисковика. Как пояснил сотрудник компании, «Спутник» не продаёт рекламу в результатах поиска, как это делают крупные поисковые системы, а зарабатывает на контрактах, связанных с государственными услугами и расчётом больших данных.

Как свидетельствуют данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 году выручка «Спутника» составила 136,6 млн рублей, при этом убыток – 150,5 млн рублей.

Будет правильным привести в качестве примера грандиозного фиаско с участием Ростелекома фактический срыв программы устранения цифрового неравенства в России. В России задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в Федеральном законе (ФЗ) «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №9 «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”», который предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. 13 мая 2014 года с компанией Ростелеком был подписан десятилетний контракт на оказание универсальных услуг связи (УУС), и, таким образом, по условиям контракта компания стала единым оператором универсального обслуживания, отвечающим за работу таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет по всей стране. А уже в 2015 году программа по устранению цифрового неравенства начала буксовать в виду недостатка финансирования. В декабре прошлого года Ростелеком заявил, что реализация программы будет сдвинута на три года.

Монополизм и госпротекционизм в очередной раз доказали свою несостоятельность в век цифровых технологий, где всё решает здоровая конкуренция, а не админресурс.

«Ростелеком» признал, что поисковик «Спутник», на который было потрачено более 2 млрд руб., не удалсяhttps://t.co/8UgWMjAn49 pic.twitter.com/u0iEuzP1OZ — Лентач (@oldLentach) 12 травня 2017 р.

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