Суд отклонил​ иск к министру Абызову по петиции против «пакета Яровой»

Многострадальная петиция, требующая отмены закона 374-ФЗ, который часто называют «пакетом Яровой», снова не вызывала у судебных органов должного внимания, несмотря на то, что более сотни тысяч россиян потребовали у властей выполнения указанных в ней требований. Напомним, в середине августа прошлого года в кратчайшие сроки на портале «Российской общественной инициативы» (РОИ) было собрано необходимое количество подписей граждан пол петицией с требованием отменить резонансный пакет «антитеррористических правок», инициированный депутатом Яровой и сенатором Озеровым, часть которого посвящена интернету и коммуникациям граждан.

Петиция долгое время игнорировалась «Открытым правительством», хотя по закону срок рассмотрения — 2 месяца, после чего экспертный совет при Правительстве РФ должен либо рекомендовать суть петиции Госдуме для рассмотрения и принятия соответствующих изменений в законодательство России или отклонить. Но, по мнению интернет-активистов и ФБК, «Открытое правительство» намеренно затягивало вопрос рассмотрения петиции, которое вместо октября 2016 года состоялось аж в январе года нынешнего, и то — практически все её требования были властями проигнорированы.

Интернет-активистами и юристами ФБК дважды подавался иск (сначала в Пресненский, затем — в Тушинский с уды), и вот недавно состоялось его рассмотрение в Тушинском суде города Москвы, который всё-таки иск отклонил. Как заявили в пресс-службе суда,

«Суд сегодня огласил решение, в удовлетворении заявления [ФБК] отказано».

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В ФБК уже выразили намерение обжаловать это решение. «Мы обжалуем бездействие государственного органа, который никак не отреагировал на петицию, подписанную 100 тыс. человек», — заявил в суде юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По сути, случилось очередное подтверждение того, что петиции на РОИ сами власти всерьёз не воспринимают, и любые формы диалогов с российским обществом им неинтересны. Такое же неуважение к электронной демократии показывают и судебные органы, ретранслируя в своих решениях настроения, царящие в «верхах». Эта уже всем очевидная и опасная тенденция способна привести только к дальнейшему отставанию России от передовых общегуманистических и технологических достижений нынешней цифровой цивилизации, консервируя развитие отечественного государственного аппарата на уровне 80-х годов прошлого века, а также устраняя любую возможность установления диалога граждан с властью.

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