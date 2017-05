Власти запретили проводить пикет в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова

Как сообщила в своём Facebook Татьяна Фёдорова, жена арестованного по обвинению в призывах к экстремизму и терроризму математика и Tor-энтузиаста Дмитрия Богатова, власти столицы не разрешили проводить пикет на Арбате:

.

.

Пикет планировался на 18 мая в Москве на улице Арбат. В данным момент мероприятие официально отменено. В официальной группе, посвящённой пикету, Татьяна продублировала информацию об отказе властей, добавив: «Видимо, решили, что не стоит смущать на Арбате иностранных туристов».

Между тем, в престижной французской высшей инженерной школе Telekom ParisTech сегодня состоялась лекция крипто-энтузиаста и гражданской активистки Ксении Ермошиной, в которой речь шла об использовании технологии Tor, а также о Дмитрии Богатове:

Talk on #freeBogatov campaign at #actinum course @ #TelecomParisTech : use #Tor relays to publicise a cause & speak to a specific community pic.twitter.com/83KqqKk7BP

— Ksenia Ermoshina (@edok_lotosov) 15 травня 2017 р.