Власти запретили проводить пикет в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова

Как сообщила в своём Facebook Татьяна Фёдорова, жена арестованного по обвинению в призывах к экстремизму и терроризму математика и Tor-энтузиаста Дмитрия Богатова, власти столицы не разрешили проводить пикет на Арбате:

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В проведении пикета отказали. Теперь главная интрига, чего именно власти испугались. Получу бумажку, напишу подробнее. Опубликовано Татьяной Федоровой 14 мая 2017 г.

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Пикет планировался на 18 мая в Москве на улице Арбат. В данным момент мероприятие официально отменено. В официальной группе, посвящённой пикету, Татьяна продублировала информацию об отказе властей, добавив: «Видимо, решили, что не стоит смущать на Арбате иностранных туристов».

Между тем, в престижной французской высшей инженерной школе Telekom ParisTech сегодня состоялась лекция крипто-энтузиаста и гражданской активистки Ксении Ермошиной, в которой речь шла об использовании технологии Tor, а также о Дмитрии Богатове:

Напомним, программиста, преподавателя математики в Московском финансово-юридическом университете, а также сторонника свободного программного обеспечения, участника проектов Debian и GNU Дмитрия Богатова российские власти обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета), части 1 статьи 30, части 1 статьи 212 УК (приготовление к органиции массовых беспорядков). Согласно материалам дела, некто под ником Айрат Баширов 29 марта на сайте sysadmins.ru разместил два сообщения, в 13:03 и в 22:25. Айрат Баширов заходил в свой аккаунт со 104 IP адресов в разных странах, в том числе и с IP адреса Дмитрия Богатова. Несмотря на то, что у Дмитрия есть алиби, а также что после его ареста под ником «Айрат Баширов» продолжили появляться сообщения, а одного из авторов провокационных комментариев вычислили в соцсетях пользователи интернета, Богатов всё равно был отправлен в СИЗО до 8 июня, где и находится до сих пор.

В защиту Дмитрия была организована кампания #FreeBogatov, цель которой — его освобождение. В качестве одного из защитников Богатова в суде выступает юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

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UPD:

В проведении пикета отказано.

По мнению заместителя префекта 40 человек не поместились бы, хотя по нашим оценкам по обе … Опубликовано FreeBogatov15 мая 2017 г.

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