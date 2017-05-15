Рутрекер разработал средство для обхода блокировок анонсеров и открыл представительство в Tor и I2P

RuTracker подготовил приложение для обхода блокировок, сообщается в блоге торрент-трекера:

«Как вы знаете, недавно Роскомнадзор начал блокировать наши служебные адреса или, как их принято называть, анонсеры. В связи с этим, у ряда пользователей наблюдается проблемы при скачивании торрентов (не путать с входом на форум) в клиенте (utorrent, qbittorrent, transmission и тд)».

.

Друзья, мы тут оперативно постарались сделать приложение для обхода недавней блокировки аннонсеров на Win/OSX/Linuxhttps://t.co/esGWZuBfZJ pic.twitter.com/UoM6kGMVWV — Rutracker Org (@_rutracker_org) May 14, 2017

.

Программа для Windows, OSX и Linux, которая выложена на GitHub под MIT-лицензией, создает прокси-сервер, отправляющий запросы к нужным узлам торрент-сети в обход блокировки. В приложении имеется помощь, в которой RuTracker постарался максимально подробно расписать, как пользователям настроить торрент-клиент.

С начала 2016 года RuTracker находится под вечной блокировкой со стороны Роскомнадзора по решению Мосгорсуда, который называл процесс, развернувшийся вокруг их решения о вечной блокировке самого популярного трекера страны, уникальным в связи с различными апелляциями, поданными, как со стороны пользователей Рутрекера, так и самих авторов, которые считают, что ограничение доступа к данному интернет-ресурсу нарушают их права и законные интересы. РосКомСвобода, между тем, продолжает добиваться разблокировки Рутрекера, и битва за Рунет ещё не закончена.

Вместе с тем, чтобы быть максимально доступным для своих пользователей Рутрекер так же открыл свои представительства в таких сетях, как TOR и I2P:

TOR: http://rutrackerripnext.onion

I2P:

http://rutracker.i2p/forum/index.php http://ujyqbawolalwvdpy33v2wjuaspnu4ym3fsl3fd6mldjblzzqlvlq.b32.i2p

.

Справка:

I2P (аббревиатура от англ. invisible internet project, IIP, I2P — проект «Невидимый интернет») — проект, начатый с целью создания анонимной компьютерной сети, работающей поверх сети интернет. Создатели проекта разработали свободное программное обеспечение (ПО), позволяющее реализовать сеть, работающую поверх сети интернет. ПО и сеть были названы «I²P» или «I2P». Сеть I2P является оверлейной (то есть, работающей поверх другой сети — сети интернет), устойчивой (отключение узла не повлияет на функционирование сети), анонимной (невозможно или трудно определить IP-адрес узла). При передаче данных между узлами сети применяется шифрование (Википедия)

.

.

Читайте также:

Отказ от сетевой нейтральности: в России предлагают замедлять доступ к сайтам в качестве наказания

🔓

Представлено решение для упрощённого создания сервисов на базе Tor

🔓

Российские чиновники, силовики и работники телевидения активно пользуются пиратским контентом

🔓

Социальная сеть Facebook открыла представительство в Tor

🔓

Magnetico: личная поисковая система по торрентам, которая не может быть заблокирована

.