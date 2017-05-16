ЕСПЧ начал исследовать проблему массовых блокировок сайтов в России

ЕСПЧ предложил российским властям до 15 сентября 2017 года ответить на несколько вопросов в связи с жалобой директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, которому ранее не удалось обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку Роскомнадзором, – не только тех, что содержат запрещенную информацию, но и тех, что оказались с ними на одном IP-адресе. Из-за этого сайт Харитонова digital-books.ru был заблокирован на три месяца в 2012 г. – заодно с сайтом rastamantales.ru («Растаманские сказки»), на котором Госнаркоконтроль обнаружил пропаганду наркотиков:

reestr.rublacklist.net/search/?q=rastamantales

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По запросу ЕСПЧ российские власти должны объяснить, насколько, по их мнению, описанные в законе правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма закона предусматривает массовую блокировку сайтов, а также требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес.

ЕСПЧ добрался до Роскомнадзора. По делу о блокировке сайта @v_x заданы вопросы властям https://t.co/Y3PeBdxcrv. Ведет наш @snorri51 pic.twitter.com/HO59O9afNz — Pavel Chikov (@pchikov) May 16, 2017

Пытаясь оспорить действия Роскомнадзора и положения закона, Харитонов дошел до Конституционного суда. Он пытался убедить суд в том, что массовая блокировка, жертвой которой он стал, нарушила его конституционное право на свободу выражения мнения. Но суд в сентябре 2014 г. отказался рассматривать жалобу, предложив предъявить претензию хостинг-провайдеру, который не отреагировал вовремя на сообщение властей о запрещенной информации на сайте «Растаманские сказки».

Вопросы ЕСПЧ свидетельствуют, что суд решил досконально разобраться в законе, говорит адвокат Харитонова Дамир Гайнутдинов. Он надеется, что ЕСПЧ укажет на фундаментальный изъян этого закона. Но российские власти едва ли легко согласятся его устранить, считает Гайнутдинов:

«Вопросы блокировки сайтов принципиальны для наших властей».

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По данным РосКомСвободы, после вступления закона 139-ФЗ «о чёрных списках сайтов» в силу в 2012 г. под блокировку «заодно» попало не меньше 5 миллионов интернет-ресурсов.

Руководитель организации Артем Козлюк, поддерживающий жалобу Харитонова, сообщил журналистам, что сейчас под угрозой массовой блокировки может находиться порядка 3 миллионов сайтов. Блокировку по IP-адресу предусматривают все принятые с 2012 года законы по ограничению доступа к интернет-ресурсам, хотя не все операторы их применяют. В ряде случаев российские вышестоящие суды вставали на сторону пользователей, чьи сайты попали под блокировку, но в большинстве случаев признавали правоту властей.

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РосКомСвобода взяла у Владимира Харитонова развёрнутый комментарий относительно сложившейся ситуации. По словам Владимира, процесс против российской политики блокировок сайтов он начал в качестве эксперта РАЭК вместе с коллегами ещё до того, как его сайт подвергся блокировке. Свою задачу он видел в том, чтобы подобных случаев впредь больше не было. Естественно, это вызвало сопротивление со стороны государственных ведомств:

«Убедить депутатов-авторов законов о защите детей и о системе блокировок в том, что так нельзя защищать детей, что создаваемый ими механизм не только не будет защищать детей, но и принесёт реальный вред, не удалось. И скоро пришлось оценить иронию ситуации, когда едва ли не первым сайтом, случайно попавшим под блокировку оказался именно мой digital-books.ru, посвященный производству и дистрибуции электронных книг и ориентированный на профессионалов книжной индустрии. Надо ли уточнять, что на сайте нет ничего, что бы могло нанести кому-то какой-то ущерб? Разве что типографиям. Сначала я попытался решить вопрос без обращения в суд. Ассоциация интернет-издателей направила в Роскомнадзор письмо. Никакого ответа не последовало. Я пытался поговорить с заместителем начальника Роскомнадзора Максимом Ксензовым (с января 2016 года больше не работает в надзорном ведомстве — прим.ред.), и получил ответ, что «не надо хоститься, где попало, а надо в России». Не оставалось ничего другого, как подать в суд. Огромное спасибо адвокатам «Агоры» Дамиру Гайнутдинову и Рамилю Ахметгалиеву, без которых вся эта судебная история была бы невозможной. Первое же рассмотрение дела в Таганском суде показало, что ничего хорошего ждать не приходится. Дамир вместе со мной пытался объяснить ничего не понимающей судье, как работает интернет и чем веб-сервер отличается от сайта. После чего судья просто проштамповала речь адвоката РКН, и в иске было отказано. Апелляционная инстанция — Московский городской суд подтвердил решение районного суда. Конституционный суд тоже отказал в рассмотрении дела, черным по белому написав, что право рубить лес у государства есть, а то, что щепки летят, так это сами деревья виноваты: провайдеры плохо справляются со своей работой и недостаточно хорошо блокируют.

Я рад, что обращение принято Европейским судом к рассмотрению. Может быть, там удастся объяснить российскому государству, что его законы не могут ущемлять основные права его граждан. Впрочем, дело это всё небыстрое. Только на коммуникацию жалобы в ЕСПЧ ушло почти три года. Ближайшие новости будут, видимо, не раньше середины сентября, когда представитель России должен сформулировать ответ на запрос суда».

Мы будем следить за развитием данной ситуации: как за ответом со стороны России, почему государственные органы не видят нарушений прав граждан при массовых блокировках добропорядочных интернет-ресурсов, так и за последующим решением ЕСПЧ в отношении данной обоснованной жалобы по правоприменению репрессивных законов по блокировкам сайтов в нашей стране.

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