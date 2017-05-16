Telegram будет заблокирован в июне, если откажется следить за пользователями

Вчера утром на каналах Telegram стали появляться панические сообщения о том, что мессенджер якобы получил уведомление о необходимости предоставить данные для внесения его в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По словам анонимных источников,

«Пока что мессенджер никак не отреагировал на это. По закону Роскомнадзор должен сделать ещё один запрос, и если ответа снова не будет, ведомство заблокирует Telegram в России».

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Неназванные пользователи месседжера создали на Change.org весьма странную петицию, в которой попросили Павла Дурова внести Telegram в Реестр ОРИ, дабы избежать блокировки месенджера на территории России. Опираясь на странную историю, возникшую вокруг мессенджера Threema, который был зарегистрирован в качестве ОРИ, но сам при этом отрицает, что предоставлял какие-либо данные российским властям, создатели петиции просят Дурова пойти на уступки Роскомнадзору. По их мнению, «наличие Telegram в реестре не накладывает на него обязательства передавать данные пользователей, а лишь подразумевает рассмотрение таких запросов. Запросы могут передаваться и без наличия в реестре».

Подлинность сведений о запросе Роскомнадзора к Telegram была воспринята пользователями весьма скептически — в основном, из-за сомнительности источника этой новости, а также абсурдности требований «администраторов российских Telegram-каналов»:

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал слухами информацию об обращении ведомства к администрации мессенджера Telegram с требованием представить сведения для внесения в соответствующий реестр. Однако при этом создал новую интригу вокруг вопроса «Роскомнадзор vs Telegram», заявив, что его ведомство находится в постоянном взаимодействии со многими компаниями, «однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия».

Сегодня в распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма Роскомнадзора в адрес Telegram. По словам двух источников, получивших копию письма и узнавших о его отправке от чиновников, письмо было отправлено 14 мая, а время ответить у Telegram — до середины июня.

В документе Роскомнадзор просит Telegram Messenger LLP предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Для регистрации компания должна указать полное и сокращенное (при наличии) наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса (продукта), предоставляемой услуги.

В случае если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован по решению Роскомнадзора, предупредило ведомство.

Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, Telegram не исключение, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Он знает, что такие письма рассылаются всем мессенджерам и говорит, что никаких интриг в этом нет.

Администрация Telegram, почти сутки уклонявшаяся от ответа, сегодня заявила, что ни одно правительство не получило и не получит «ни бита» информации от мессенджера, уточнив, что любые данные, которые передаются через мессенджер, зашифрованы — это распространяется как на секретные чаты, так и на облачные чаты.

«Ключи, необходимые для расшифровки данных, разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», — подчеркнули в Telegram.

В последнее время внесение в Реестр ОРИ разного рода заграничных и российских сервисов вызывает в интернет-сообществе достаточно большой ажиотаж. РосКомСвобода в своё время обратила внимание на участившиеся случаи такого внесения достаточно популярных интернет-ресурсов, в том числе и мессенджеров, поскольку это накладывает на зарегистрированный в качестве организатора распространения информации сервис достаточно серьёзные обязательства. Участник Реестра ОРИ обязан собирать, хранить, предоставлять российским силовикам по первому требованию информацию о действиях пользователей на своём ресурсе. А с 1 июля следующего года, согласно требованиям «пакета Яровой», ещё и передавать всю переписку и иные полные данные об использовании этого сервиса каждым пользователем по запросу российских спецслужб. Отказавшийся сотрудничать с Роскомнадзором и ФСБ интернет-сервис вносится в реестр запрещённых на территории РФ сайтов.

Очень странная петиция, призывающая Павла Дурова внести Telegram в реестр ФСБ/РКН и начать слежку за пользователями… Опубликовано Пиратская Партия России 16 мая 2017 г.

Отказавшиеся выполнять требования Роскомнадзора сервисы Zello, BBM, Imo, Line и другие были заблокированы на территории России. Однако недавно РосКомСвбода выяснила одну странность, которая сложилась в отношениях между Роскомнадзором и зарегистрированным в качестве ОРИ швейцарским мессенджером Threema. По словам представителей мессенджера, Роскомнадзор вводит в заблуждение, и никаких пользовательских данных они передавать российским властям не намерены без решения суда Швейцарии. В качестве доказательства компания сослалась на свою политику конфиденциальности, «отчёт о прозрачности», а также предоставила список запросов, полученных от властей с 2014 года, где за этот год не было зарегистрировано ни одного запроса, за прорыл — только один. Кто в данном случае «наводит тень на плетень», судить сложно. Вполне возможно, российские власти применяют избирательный подход в отношениях с иностранными сервисами, сохраняя для сограждан над этим вопросом завесу тайны. Сам же Роскомнадзор назвал полученные нами данные несерьёзными.

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