Осуждённый на 35 лет информатор WikiLeaks досрочно вышла на свободу

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), осужденная за разглашение секретных документов, вышла на свободу. Она отбывала наказание в одной из тюрем штата Канзас.

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, касающихся, в том числе, военной операции США в Ираке.

Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы в 2013 году. На следующий день после вынесения приговора он объявил себя женщиной по имени Челси.

Согласно решению суда, Челси Мэннинг должна была выйти на свободу только в 2045 году. Однако в январе этого года уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда. В Белом доме объяснили, что Челси призналась в нарушении закона и прошла через трибунал — в отличие от другого информатора Эдварда Сноудена, на помиловании которого настаивают более миллиона человек (он находится в России, а в Штатах обвиняется в госизмене).

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США. Сотрудничавшей с ним в качестве информатора Челси Мэннинг всего 29 лет, семь из которых она провела в тюрьме. Во время службы в Ираке Брэдли Мэннинг занимал должность аналитика разведданных и имел доступ к секретным документам об операциях Пентагона. Уже во время службы Мэннинг пожаловался командованию на расстройство гендерной идентичности: он рассчитывал, что армия, возможно, отвлечет его от мыслей о смене пола, но этого не произошло.

Узнав, что действия американских военных в Ираке далеки от безупречных, Мэннинг решил кому-то об этом рассказать, и сперва предложил свои услуги газетам, но его не приняли всерьез. Тогда Брэдли связался с командой WikiLeaks (в тот момент — не слишком известный проект, публикующий засекреченную информацию) и начал передавать наиболее важные документы. Мэннинг скачал около 500 тысяч документов о войнах в Ираке и Афганистане в первые дни января 2010-го — и затем, приехав домой в Мэриленд в отпуск, отправил их в WikiLeaks.

В январе 2017 года в твиттере WikiLeaks было опубликовано обещание лидера проекта Джулиана Ассанжа приехать в США и предстать перед судом — в случае, если Челси Мэннинг выйдет на свободу. Неделей позже в том же твиттере появилось заявление, что Ассанж уверен в победе на честном суде в США. Лично руководитель WikiLeaks, живущий в посольстве Эквадора в Лондоне, пока не комментировал обещание пойти на экстрадицию, однако призвал правительство США прекратить войну с информаторами и такими проектами как WikiLeaks.

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