Оскорблённые «верующие» требуют закрыть фестиваль Geek Picnic 2017

Ну вот, у поклонников науки в России уже появились официальные противники в количестве 36 человек, которым почему-то кажется, что фестиваль Geek Picnic 2017 каким-то образом оскорбляет их чувства верующих. Один из пользователей интернета недавно наткнулся на пост в группе своего дома, где некий Дмитрий Зубович призвал запретить ежегодный фестиваль, вот уже шестой год собирающий всех адептов науки, искусства и технологий в Санкт-Петербурге (ранее проводился на Елагином острове, сейчас — в Пулковском парке). По мнению Зубовича, это мероприятие носит «антирелигиозный» характер, поскольку проходит рядом с Храмом Рождества Христова, а также является ничем иным, как «собранием атеистов, противников религии и веры». Соответствующую петицию он разместил на Change.org.

В своей петиции Зубович также говорит о каких-то «железных богоборцах», которые якобы известны своим публичным издевательским высказыванием «в интернете и в миру в адрес религии и Бога современные научные деятели, профессора, психологи и философы, вобщем, люди, зарекомендовавшие себя среди противников всех религиозных начал и имеющие достаточный авторитет в этих областях» (орфография и стилистика сохранена).

Всё это можно было бы принять за шутку или какой-то троллинг, если бы обнаруживший этот пост пользователь не попытался выяснить у Зубовича истинные причины его негатива по отношению к фестивалю. Как оказалось, автор петиции вполне серьёзно относится к написанному ранее, считая, что «мероприятие носит несоответствующий характер», а также призвал уважать чувства верующих.

К счастью, мода на оскорбленность коснулась не всех людей, которые трепетно относятся к религии. В комментариях к петиции появилось вполне адекватное мнение действительно верующего человека, который не разделяет гнева подписавших эту петицию людей, а также искренне удивлён их отношением к науке и разного рода публичным мероприятиям:

«Я считаю себя православным искренне верующим человеком. Я верю в бога, но я не понимаю почему вы, мои братья и сестры по вере так негативно относитесь к этому мероприятию, да и ко многим мероприятиям вообще. Для меня вера в бога непоколебима, я предан господу нашему с крещения по сей день и на всю жизнь. Поэтому никакие собрания, фестивали, акции и концерты меня не оскорбляют, они не могут оскорбить её потому что я уважаю других людей, их выбор, в этом и суть православия, это добро и любовь ко всем на земле. Я уверен что это мероприятие согласовано в администрации, а значит не противоречит законам. Суть этого мероприятия обозначена как крупнейший международный научно-популярный фестиваль, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. Никаких антирелигиозных лекций или выступлений в сценарии нет. Даже если бы они и были, мы живем в свободной стране, где каждый имеет право высказать свою точку зрения, если оно не является прямым оскорблением чувств. У меня много друзей атеистов, это и родственники и коллеги по работе, я никогда никому не говорил что он сделал не правильный выбор, что это грех и т.д., потому что он не верит в это и это его право, и не в этом суть веры и служения богу. Поэтому я считаю что мы с вами не имеем права ничего запрещать, не по христиански это! Я молюсь за всех людей на земле! Давайте, и вам будет дано; мерой полной, так что даже будет пересыпаться через край, вам будет отсыпано, ибо какой мерой отмерите, такой же отмерится и вам. Храни вас всех Господь». Онуфриенко Максим, Санкт-Петербург.

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Максим, мысленно пожимаем Вам руку!

К сожалению, слишком часто стали появляться случаи непонимания между верующими (или называющими себя таковыми) и теми, кто далёк от религии. Особенно странно претензии от считающих себя религиозными людьми выглядят, когда они сами не могут определиться со своими ценностями — или это декларируемые церковными постулатами стремление к добру и всепрощению, или желание агрессивно подавлять инакомыслие и силой насаждать свои ценности, как это отражено творчестве Миши Маваши и его группы «Цель-разгром», столь обожаемых Дмитрием Зубовичем. В этом диссонансе есть какая-то непоследовательность, ставшая, к сожалению, уже сопутствующей для подобных случаев с оскорблением чьих-либо чувств на по сути пустом месте.

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