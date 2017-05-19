«Матч ТВ» не оставляет попыток засудить Sports.ru за «пиратство»

О том, что «Матч ТВ» созрел для того, чтоб решить свой конфликт с порталом Sports.ru, стало известно из сообщения, которое опубликовал будущий ответчик. В заявлении, как рассказали представители спортивного интернет-сайта, указывается, что «Матч ТВ» «несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей». Первое судебное заседание по этому производству, как пояснили в Sports.ru, назначено на 30 мая.

Напомним, в середине апреля «Матч ТВ» уже обращался в Роскомнадзор с требованием о блокировке Sports.ru за размещение видео ФНЛ – но Роскомнадзор не стал исполнять это требование. Свою позицию в отношении хайлайтов ФНЛ директор Sports.ru Дмитрий Навоша разъяснил, когда информация о наличии претензий «Матч ТВ» к его изданию появились в СМИ.

Как утверждает издание, генеральному продюсеру «Матч ТВ» была отправлена просьба прокомментировать исковое заявление, однако пока никакого ответа получено не было.

По мнению портала Sports.ru, сам «Матч ТВ» игнорирует большую часть хайлайтов ФНЛ, не публикуя их на своём сайте. Также, по имеющимся у них данным, «Матч ТВ» платит за права на показ только нескольким российским лигам и организаторам соревнований, а «с некоторых, менее популярных, наоборот пытается брать деньги за показ проводимых ими событий», и где на этой шкале популярности находится ФНЛ, непонятно:

«Если «Матч ТВ» действительно «несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей», то почему не показывает эту лигу в федеральном эфире?».

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Sports.ru сообщили, что вопросы у них вызывает то, что «Матч ТВ» никогда не уведомлял представителей спортивного портала о нарушении своих прав в связи с трансляцией хайлайтов ФНЛ, а сразу обратился к регулирующим инстанциям. Кроме того, на канале прошла очередная волна увольнений, поскольку «Матч ТВ» сильно отстаёт от плана по рейтингам и выручке, что, по мнению Sports.ru, косвенно может являться причиной «поиска крайних» — обвинение конкурентов в краже контента потенциально может оправдать неудачи, а также поможет объясниться с акционерами.

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