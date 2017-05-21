Швеция закрыла уголовное дело против Ассанжа

45-летний Джулиан Ассанж, нашедший убежище в посольство Эквадора на территории Великобритании в июне 2012 года, был оправдан шведскими властями в деле об обвинении в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые сам он изначально отрицал. Ассанж опасался, что Швеция экстрадирует его в Соединённые Штаты, чтобы тот предстал перед прокурором за публикацию WikiLeaks фрагментов секретных военных и дипломатических документов в одной из крупнейших информационных утечек в истории США.

Выступая на балконе посольства Эквадора после заявления шведских властей, Ассанж заверил, что готов пойти на диалог с Британией о нахождении путей решения сложившейся вокруг него ситуации в целом, а также с Министерством юстиции США, однако исключил возможность того, чтоб покидать своё нынешнее убежище:

«Путь ещё не завершён. Война, правильная война, только начинается».

.

Ранее полиция Великобритании предупредила, что Ассанж будет арестован. В Британии остается в силе ордер на арест, выданный в связи с тем, что в 2012 году Ассанж не подчинился решению британского суда. Неповиновение суду — гораздо более легкая статья, чем обвинение в изнасиловании. Но загвоздка еще и в том, что лондонская полиция отказывается подтвердить или опровергнуть информацию о существовании запроса об экстрадиции Ассанжа в США. Это значит, что в практической плоскости решение шведской прокуратуры пока ничего не меняет для Ассанжа.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэлсон заявил, что решение прокурора означает «абсолютную победу» его клиента, однако в шведской прокуратуре подчеркнули, что не делали никаких утверждений о виновности или невиновности основателя WikiLeaks. По запросу шведской прокуратуры в 2012 году основатель WikiLeaks был арестован на территории Великобритании. Затем он выпущен под залог и бежал в посольство Эквадора.

«Это не то, что я могу простить. Это не то, что я могу забыть», — сказал Ассанж с балкона, напомнив, что провел в посольстве Эквадора семь лет без предъявления обвинения, в то время как его дети уже выросли. Кроме того, он сообщил, что проект WikiLeaks продолжит публиковать секретные материалы и не будет считаться с «угрозами» в его адрес и в адрес его сотрудников.

Глава МИД Эквадора призвал власти Великобритании дать возможность Джулиану Ассанжу безопасно покинуть страну. Гийом Лонг выразил готовность активизировать переговоры с Лондоном, чтобы основатель WikiLeaks смог добраться до Эквадора, где ему предоставлено политическое убежище. В министерстве иностранных дел Эквадора считают, что власти США по-прежнему угрожают Ассанжу уголовным преследованием.

Джулиан Ассанж для многих стал кибергероем, который занимается разоблачением злоупотреблений властей и защищает свободу слова, однако для других он — преступник, который «подорвал безопасность Запада». Бывший компьютерный хакер вызвал ярость Вашингтона, опубликовав сотни тысяч секретных документов США, в которых часто высказывались крайне критические оценки властей США в адрес мировых лидеров — от Президента России Владимира Путина до королевской семьи Саудовской Аравии. Кроме того, многие документы свидетельствовали о военных преступлениях армии США в Ираке, Афганистане и других «горячих точках», где она принимала участие, а также о фактах вмешательства правительства США в дела других стран.

В январе Ассанж заявил, что он готов принять предложение о поездке в Соединённые Штаты, если его права будут соблюдены, и если бывший аналитик военной разведки, а также информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, ответственная за утечку секретных материалов в 2010 году, будет освобождена. Мэннинг была выпущена на свободу на прошлой неделе, проведя семь лет в военной тюрьме США за передачу документов WikiLeaks.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что полиция оперативно примет решение о том, арестовывать ли Ассанжа, если он покинет посольство, а в вопросе выдачи главы WikiLeaks её ответ был уклончив: «Мы смотрим на запросы экстрадиции, когда получаем их в каждом конкретном случае».

Власти США, между тем, до сих пор настроены по отношению к WikiLeaks крайне отрицательно. Джеймс Коми, чуть меньше двух недель назад указом Президента Трампа отправленный в отставку с поста директора ФБР, в своём достаточно агрессивном выступлении перед Комитетом Сената США по судебным делам назвал проект Джулиана Ассанжа «трубопроводом информации для российской разведки». Также Коми заявил, что WikiLeaks не является легитимным источником новостей и занимается «разведывательной порнографией».

После того, как сайт WikiLeaks начал в марте этого года публиковать секретные материалы ЦРУ, Министерство юстиции решило снова рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел против WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

Во время президентских выборов в США WikiLeaks был опубликован компромат на Хиллари Клинтон на основе вскрытой переписки её предвыборного штаба. Недавно экс-кандидат от демократов заявила, что «если бы выборы прошли 27 октября, то президентом была бы она, однако события последних 10 дней предвыборной гонки переломили ход событий» и обвинила WikiLeaks в работе на Россию и Дональда Трампа. В ответ на это обвинение Ассанж назвал Клинтон «мясником Ливии», заявив, что экс-кандидат в Президенты США лжёт.

В марте этого года Wikileaks выложил тысячи документов, которые раскрывают хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ, чтобы шпионить за пользователями во всём мире. Согласно выложенному Wikileaks массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

Кроме того, в документах также идет также о программном обеспечении, которое превращает «умные» телевизоры в прослушивающие устройства. Часть этого программного обеспечения, как утверждается, была разработана в Соединенных Штатах, однако британская разведка МИ-5 помогла американцам в разработке софтвера для проникновения в телевизоры Samsung.

По словам Ассанжа, к нему обратились IT-компании с с просьбой предоставить больше деталей о методах кибершпионажа ЦРУ, и глава WikiLeaks пообещал им в этом помочь.

.

.

Читайте также:

Осуждённый на 35 лет информатор WikiLeaks досрочно вышла на свободу

🔓

ФБР считает WikiLeaks «трубопроводом информации для русских» и «разведывательной порнографией»

🔓

WikiLeaks поможет IT-компаниям в борьбе с кибершпионажем ЦРУ

🔓

Французские власти конфисковали несколько компьютеров — крупных Tor-узлов

.

