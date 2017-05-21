Опять взломан Telegram, на этот раз — у журналиста «Дождя»

О массированной атаке сразу на все аккаунты Михаил Рубин недавно рассказал в своём Facebook:

«Среди ночи взломали почту и фб [Facebook]. Причем один раз восстановил доступ в ФБ и тут же пароль мне опять сменили. Посоветуйте, надо ли что-то делать в таких случаях кроме изменения всех паролей. Почту до сих пор не могу восстановить».

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Рубин был автором заметки о том, что клип певицы Алисы Вокс с критикой протестов организовал бывший сотрудник администрации президента, а также о решении Кремля дискредитировать Алексея Навального «как Гитлера». В обеих новостях он ссылался на неназванные источники.

Журналисту "Дождя", писавшему про борьбу с Навальным как с Гитлером и заказчиков клипа Алисы Вокс, взломали почту https://t.co/5UrJtRj7RR — Republic News (@Repub_News) May 20, 2017

Журналист предполагает, что люди, которые взломали аккаунты, могли искать в его переписках анонимных собеседников. Он писал, что взлом — «это «привет» от недовольных нашими новостями».

По словам Рубина, в ночь на 19 мая ему пришло сообщение от Mail.ru о восстановлении пароля и код.

«Я сначала не понял, что происходит, и полез на эту почту, у меня к ней привязан Facebook. Пытаюсь зайти на почту, не пускает, говорит, пароль сменен», — сказал он. После этого журналисту приходили коды от Gmail и от фейсбука — также для сброса пароля.

Через некоторое время Рубин вернул доступ к фейсбуку, после чего не смог зайти в почту Gmail: «Gmail я себе вернул после того, как мне пришло письмо – «Архив ваших данных готов», то есть они у меня все выкачали оттуда».

«Про взлом Telegram я узнал позднее, когда зашел в настройки. В разделе Active Sessions я обнаружил активную сессию через Linux из США. У меня из США, как и из Канады, никаких сессий быть не может», — объяснил Рубин, отметив, что пользуется услугами «Билайна».

По поводу взлома Рубин намерен обратиться в ФСБ.

В апреле прошлого года жертвами взлома аккаунтов мессенджера Telegram стали оппозиционер Олег Козловский и сотрудник ФБК Георгий Албуров — тогда хакеры умудрились получить доступ к sim-картам обоих активистов, что дало им повод обвинить своего оператора МТС в сговоре со злоумышленниками. Только спустя год прокуратура поручила Следственному комитету России (СКР) проверить сведения о взломе Telegram Козловского.

Создатель Telegram Павел Дуров также считает, что к взлому аккаунтов оппозиционеров причастна компания МТС, на которую могли надавить власти, после чего посоветовал всем пользователям, которые боятся слежки и взлома, ввести двухфакторную верификацию. Однако после случая с Рубиным теперь точно такие же претензии можно предъявить и «Билайн».

В июле прошлого года произошёл взлом Telegram журналиста и одного из создателей сообщества «Диссернет» Сергея Пархоменко, и в не самом приятном свете здесь снова засветился оператор МТС.

В начале 2017 года издание Buzzfeed, опираясь на якобы доклад бывшего сотрудника разведки Великорибатии, заявило о факте взлома мессенджера Telegram сотрудниками ФСБ РФ. Однако в подлинности самого доклада возникли сомнения у множества экспертов, а также журналистского сообщества. WikiLeaks назвала опубликованный отчет «фиктивным». По мнению организации это не может быть докладом спецслужб: стиль, изложенные факты и даты, не вызывают доверия. Многие заметили, что в докладе есть факты как совершенно неправдоподобные, так и похожие на правду, но в целом чёткости изложения материала нет. Это в частности касается и информации о якобы взломе Telegram — информация скудная, без подробностей, на уровне догадок. Позже сам создатель мессенджера Павел Дуров опроверг информацию о получении доступа к Telegram российскими спецслужбами.

Случившееся с журналистом Рубиным заставляет снова вернуться к вопросу о безопасности Telegram. По крайней мере, неплохо было бы услышать разъяснения сотрудников компании и самого Павла Дурова по этому вопросу.

Между тем, в российских провластных СМИ началась кампания против Telegram и лично Павла Дурова. Журналисты и ангажированные «эксперты» утверждают, что без доступа российских силовиков к базам данных мессенджера, а также функционировании в нём шифрования переписки Telegram якобы является «прибежищем террористов и экстремистов». Безусловно пропагандистский сюжет компании НТВ был создан с целью сформировать у граждан России отрицательное мнение относительно защищённых мессенджеров, поэтому в нём были использованы не только манипулятивные приёмы и перекручивание фактов, но и откровенная ложь. Очевидно, создатели передачи уверены — никто из их зрителей фактчекингом заниматься не будет.

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