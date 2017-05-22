Международные организации раскритиковали решение Киева о блокировке российских соцсетей

Введение санкций в отношении некоторых российских сайтов со стороны украинских властей вызвали не только в Украине и России большой резонанс. На решение Президента Украины Петра Порошенко отреагировали как простые украинские пользователи и представители отрасли, так и международные организации.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что президент Украины Петр Порошенко, введя санкции в отношении некоторых российских сайтов, нанес удар по свободе слова в стране и должен отменить этот запрет.

«Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет», — указала эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер, добавив, что эта мера является «страшным ударом по свободе слова на Украине».

Такого же мнения придерживается попавшая под санкции компания Яндекс, которая считает, что запрет навредил в первую очередь украинцам, среди которых до сего момента насчитывалось около 11 миллионов пользователей российского сервиса:

«К сожалению, решение украинских властей ограничить работу сервисов Яндекса касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль».

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Исследователь HRW Таня Купер также заявляет, что введённый против российских сайтов санкции — это «очередной пример того, с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине». Купер называет действия Порошенко «циничной, политически мотивированной атакой против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни».

Президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении российских средств массовой информации:

«МФЖ выступает против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры, которая противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы прессы».

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Исполнительный директор киевского Института массовой информации Оксана Романюк назвала блокировку российских соцсетей наступлением на «территорию свободы слова — интернет». По мнению эксперта, Украина не та страна, которая молча стерпит подобные ограничения. Запрет на некоторые российские интернет-ресурсы, считает Романюк, приведёт к ухудшению имиджа Украины на межународной арене и к негативному отношению украинских юзеров, которые используют российские веб-сайты: «До сегодняшнего дня у нас не было прецедента, чтобы хоть какой-то сайт, исключая сайты с детской порнографией, был бы заблокирован в связи с контентом. Согласно украинским законам, единственный способ блокировки сайтов — только через суд. Мы в институте обсуждали решение властей с юристами и выяснили, что на самом деле не существует практических механизмов для воплощения указа президента на законодательном уровне.

То есть, получилось громкое, но не эффективное по сути решение на высшем уровне. Потому что, во-первых, изменить законодательство Украины не так просто. Во-вторых, в техническом плане украинские интернет-провайдеры не в состоянии реализовать блокировку [это не совсем так — нельзя произвести полную блокировку указанных сайтов, но на доменном уровне некоторыми украинскими провайдерами она уже осуществляется, — прим. РКС]. И в-третьих, даже если указ попытаются ввести на практике, у пользователей существует масса способов обойти ограничения с помощью разных сервисов».

В вопросе обхода блокировок украинские пользователи и правда уже начали предпринимать первые шаги. Напомним, недавно Opera VPN пришлось на какое-то время ограничить доступ к сервису в виду небывалого наплыва пользователей из Украины. Причём сами украинские власти признают, что существует масса способов обойти их блокировки, с которыми они ничего поделать не смогут. Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил: «Мы понимаем, что нельзя отключить всех», а также пообещал, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за обход блокировок запрещенных Петром Порошенко российских сайтов.

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) назвала блокировку российских сайтов политической цензурой. В Ассоциации считают, что подобные методы не только навредят пользователям, но и станут серьезным препятствием на пути раскрываемости преступлений, которые совершаются при помощи Сети.

«Все современные технические методы интернет-цензуры, даже китайский «Золотой Щит» легко обходятся путем настройки стандартного программного обеспечения ПК (VPN, TOR, Proxy и т.д.)… Для расследования преступлений, совершенных с помощью Сети, это означает значительные осложнения или даже невозможность установить лицо, исполнившее определенные действия в сети. Например, в таком случае практически невозможно будет проследить распространителей и потребителей детской порнографии, — объяснили в ведомстве. — Учитывая вышесказанное, мы склоняемся к выводу, что истинные цели внедрения Интернет-цензуры в Украине — сугубо создание политической цензуры».

В ИнАУ добавили, что «желают видеть Украину в развитии сетевых технологий рядом с такими странами, как США, Япония, Германия, а не рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей».

Юрист «Чугуевской правозащитной группы» (Харьковская обл.) Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд против президента Петра Порошенко с требованием отменить блокировку ряда российских сайтов и социальных сетей. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Лихачёв назвал постановление о блокировке «беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан» и ограничением их свободы, сравнив действия Порошенко с политикой властей Северной Кореи. В тексте иска Лихачев просит суд «признать незаконным данный указ в части пунктов 271-273, 275, 276, 422-425, 434 и 435 приложения 2 к решению СНБО».

Кроме того в Украине началась волна мини-протестов против закрытия доступа к социальной сети Вконтакте. В Днепре и Киеве акции собрали от нескольких десятков до сотни человек, а вот в Одессе и Запорожье акция ажиотажа не вызвала.

Во Львове неизвестные закидали вход в магазин Roshen мусором с требованием вернуть доступ к соцсети ВКонтакте. В этой акции прослеживаются явные намёки на неспособность местных властей справиться с насущными проблемами, как то — вывозом мусора из города, а также на бизнес Петра Порошенко, которого до сих пор считают владельцем конфетного бизнеса Roshen.

В целом украинское общество по-разному восприняло решение своего Президента о блокировке российских соцсетей, но равнодушния в среде украинских пользователей точно не наблюдается.

Большой интерес среди украинцев в последнее время вызывают способы обхода госблокировок, в частности — VPN, анонимайзеры и другие методы обмана цензуры.

На днях компания «Яндекс» распространила очередные рекомендации, связанные с недавней блокировкой сервисов компании в Украине.

Чтобы обойти блокировку, «Яндекс» перенес «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Говоря точнее, «Яндекс» предлагает подменить используемое счетчиком хранилище с «яндексовского» на Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services. Для доступа к отчётам «Метрики» представители «Яндекса» рекомендуют использовать VPN и другие сервисы для обхода блокировок.

После блокировки украинскими провайдерами доступа к ВКонтакте, как утверждает TNS Ukraine, за 1 день выросла на 35% украинская аудитория Facebook. Кроме того, в десятки раз выросла популярность браузера Opera, в котором, напомним, есть режим «turbo», позволяющий обходить простые блокировки. Также весьма ощутимо выросла аудитория социальной сети Google+. При этом стоит отметить, что популярность ВКонтакте в первые дни блокировок также показала заметный всплеск — тем самым неуклюжие действия украинских властей прогнозируемо вызвали так называемый «эффект Стрейзанд». Кроме того в Сети появилась масса инструкций о том, как обойти блокировку:

Вчера Президент Порошенко сделал весьма сомнительное заявление о том, что украинцы способны прожить без российских соцсетей, назвав из «подконтрольными КГБ-ФСБ». Депутаты Верховной Рады, между тем, готовят законопроект про ответственность провайдеров за отказ блокировать доступ к запрещённым российским сайтам. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко сообщил об этой инициативе журналистам, признав, что сейчас у правоохранителей нет полномочий привлекать к ответственности провайдеров, в связи с чем и «необходимо внести определённые законодательные изменения, и сделано это будет достаточно оперативно».

На запрет российских социальных сетей некоторые представители IT-бизнеса отреагировали достаточно оперативно, надеясь заполнить образовавшиеся пустоты своим продуктом. Так, команда программистов канадской IT-компании StartupSoft предложила создать на Украине социальную сеть Ukrainians. Об этом сообщается на официальной страничке будущей социальной сети: «Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать соцсеть одновременно для трёх платформ: web, iOS i Android».

Сейчас программисты собирают подписи, чтобы убедиться, что у пользователей есть интерес к такой соцсети, и разработать продукт авторы Ukrainians готовы за четыре месяца. На данный момент проект собрал больше 60 тысяч подписчиков.

РосКомСвобода, со своей стороны, уже неоднократно заявляла, что мы выступаем против блокировки российских интернет-сервисов на территории Украины. На наш взгляд, это является проявлением цензуры, к сожалению, ставшим опасным трендом для многих стран, в том числе и считающихся демократическими.

В сети, между тем, появилась инфографика, которая иллюстрирует запреты введенные правительствами разных стран на популярные социальные сети и интернет-сервисы.

Так, в Китае заблокированы: Facebook, Twitter, YouTube и Google+. В Туркменистане — YouTube, Facebook, Twitter, VK, а также мессенджеры WhatsApp и Viber . В Узбекистане недоступны мессенджеры Skype и Viber . В Иране заблокированы Facebook, Twitter, YouTube , в Таджикистане — Facebook. В Пакистане проблемы с доступом к Facebook и YouTube, время от времени блокируются мессенджеры Skype, Whatsapp и Viber. В Венесуэле в 2014 году во время массовых протестных выступлений в городе Сан-Кристобаль был отключен интернет, а на всей территории страны был заблокирован Twitter.

В России запрещена соцсеть LinkedIn, ресурс Reddit и многие другие сервисы. В целом у нас блокируется более пяти миллионов сайтов, причём 97% из них — незаконно. Кроме того, сейчас готовится закон, который запретит российским пользователям обходить блокировки властей. При этом после введения блокировок российских соцсетей Петром Порошенко российские власти начали старательно рекомендовать украинцам использовать то, что россиянам планируют запретить.

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