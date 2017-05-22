Абонентов услуг связи заставят подтверждать персональные данные или их ждёт отключение

Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления Правительства РФ, уточняющего правила оказания услуг телефонной связи. Документ обязывает операторов повторно идентифицировать пользователей, если этого потребуют следственные органы. На проверку личности абонента у оператора есть 15 дней.

Эти нововведения министерство обосновывает «необходимостью подготовки проекта нормативного правового акта обусловлена требованиями пункт 1 статьи 46 ФЗ «О связи», согласно которым на операторов связи дополнительно возлагаются обязанности по прекращению на основании запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оказания абоненту услуг связи при несоответствии их персональных данных, заявленным в абонентском договоре фактическим данным».

В связи с этим, отмечают авторы документа, необходимо установить порядок действий оператора связи по подтверждению персональных данных абонентов заявленным в абонентском договоре фактическим данным в течение пятнадцати суток и прекращения оказания абоненту услуг связи при несоответствии их персональных данных, заявленным в абонентском договоре фактическим данным, на основании запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Кроме того требуется установить порядок взаимодействия в течение пятнадцати суток операторов связи с абонентами услуг связи по подтверждению соответствия их фактических персональных данных, заявленным в абонентских договорах данным.

Как указано в проекте постановления, при поступлении запроса от оператора связи в установленные оператором связи сроки абонент будет обязан предоставить уточняющие сведения (при наличии), подтверждающие персональные данные абонента, заявленные в договоре, одним из следующих способов:

путем предоставления абонентом подлинника документа, удостоверяющего личность;

путем направления оператору связи фамилии, имени, отчества и реквизитов документа, удостоверяющего личность, c использованием системы самообслуживания оператора связи, через которую абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах телефонной связи, расчетах с оператором связи и иной информации (личный кабинет);

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

путем направления электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документ меняет не только обязанности абонентов, но и права операторов. Прошедшему идентификацию абоненту «в порядке, определенном оператором связи, с использованием сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иными способами дистанционного взаимодействия абонента с оператором связи», оператор имеет првво предоставить ему возможность:

получать информацию об услугах телефонной связи, оказываемых оператором связи, и состоянии расчетов за них, а также иную информацию, связанную с оказанием услуг телефонной связи в соответствии с договором;

заказывать детализацию счета;

изменять состав оказываемых услуг телефонной связи, тарифных планов, иных условий договора;

совершать иные действия, связанные с оказанием услуг телефонной связи.

Также оператор вправе «прекратить (приостановить) при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактического пользователя (абонента) сведениям, заявленным в договоре».

Направить абоненту извещение о сроках прекращения или приостановления оказания услуг связи в случае несоответствия персональных данных фактического пользователя (абонента) сведениям, заявленным в договоре, оператор будет обязан не позднее, чем за 3 суток до их прекращения (приостановления), а возобновить оказание услуг связи абоненту оператор обязан в случае устранения несоответствия персональных данных фактического пользователя (абонента) сведениям, заявленным в договоре.

Дата окончания публичного обсуждения — 31 мая 2017 года.

Совершенно очевидно, что в отношениях между абонентом и оператором связи вбивается ещё один, логически малообъяснимый бюрократический клин, который вряд ли внесёт ощутимый вклад в раскрываемость преступлений, но с достаточно большой вероятностью осложнит жизнь и абонентам, и операторам.

Вы ещё можете принять участие в обсуждении этого проекта постановления Правительства РФ, высказывайте свои пожелания и предложения.

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