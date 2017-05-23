«Лига Безопасного Интернета» рекламирует сайт, продающий наркотики

«Прославившаяся» борьбой со свободным Рунетом, а также пиаром на теме «групп смерти» организация «Лига Безопасного Интернета» в ноябре 2013 года выставила на своём сайте рекламу курсов компьютерной грамотности на портале «Умное Подмосковье». Но «что-то пошло не так», и теперь при переходе на указываемую «Лигой БезИнтернета» ссылку пользователь попадает в самый настоящий «пушерский рай»:
После столь яркого фиаско, демонстрирующего отсутствие у самих «борцов» элементарной интернет-гигиены, весьма забавно читаются новости о достижениях «Лиги»:
«За пять лет было обработано 19 тысяч сообщений о рекламе наркотиков в интернете. 9 тысяч сайтов были очищены. 14 тысяч жалоб касалось ресурсов с пропагандой суицидов – в основном так называемых «групп смерти» в социальных сетях. 8 тысяч сообществ и страниц были заблокированы».
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Ну что ж, ребятам есть что «обрабатывать». А пока, по факту, получается, что их собственный сайт распространяет информацию о том, как и где купить наркотики. Их «месяц безопасного интернета» провален.
Если обе ссылки внезапно исчезнут из Сети, убедиться в том, что факт имел место можно будет обратившись к архиву интернета.
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UPD. ЛБИ поменяла ссылку после публикации нашего поста.
Продолжаем стоять на защите детей! )
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