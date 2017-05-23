Интернет должен быть разрушен! Власти против отсрочки вступления в силу «пакета Яровой»

Упрямство властей относительно внедрения «пакета Яровой» уже невозможно объяснить нормально человеческой логикой. Давно озвучены суммы, которые придётся потратить операторам на внедрение сомнительного закона, и даже самая нижняя их планка в 4,5 триллиона рублей выглядит устрашающе. Отсутствие нужного оборудования также вряд ли ускорит его внедрение. Ну а про правовую часть, которая кардинально расходится с основным законом Российской Федерации — Конституцией, было уже сказано столько, что в распечатанном виде это уместится в несколько томов энциклопедии «Что такое права человека и почему их нельзя давать россиянам». Представители государственной власти не желают идти даже на мелкие уступки, которых от них требуют представители отрасли.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о переносе на пять лет срока вступления в силу пакета антитеррористических законов, который, в частности, позволяет хранить информацию пользователей телефонной и интернет-связи, сообщил в понедельник глава комитета Василий Пискарев. Ранее в Госдуму сенаторов Совета Федерации был внесен законопроект, предлагающий перенести на 2023 год срок вступления в силу этих нововведений (инициатором переноса летом прошлого года выступил член Совфеда Антон Беляков).

«Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу, и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией», — заявил господин Пискарев, отметив также, что проект закона также не нашел поддержки и у профильного комитета Совета федерации. — «Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в «долгий ящик». Их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

В марте ФСБ выступила против создания пилотных регионов для тестирования операторами связи и интернет-компаниями «закона Яровой», в остальном поддержав предложенный экспертным советом при правительстве вариант поэтапного вступления закона в силу.

На сессии форума «Телеком-2017» глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин «успокоил», что обязанности по координации хранения данных в соответствии с требованиями закона Яровой может взять на себя государство:

«Мне все-таки кажется, что перекладывать на оператора, собственно, хранение данных, это вопрос, мягко говоря, дискуссионный. Все-таки от оператора связи мы в первую очередь требуем качественной связи. Они должны за это отвечать. А вопросы обеспечения безопасности, вопросы хранения такого объема данных, сохранения конфиденциальности — это все-таки вопросы, которые должно регулировать и контролировать государство. Да, операторы должны всячески этому содействовать: предоставлять свою инфраструктуру, возможности подключения и так далее. Но все-таки разделять это хранение на такое количество объемов и объектов, это вопрос, который, мне кажется, требует дополнительного обсуждения, стоит ли этим заниматься операторам, или же операторы должны участвовать в этом, предоставляя свои мощности, участвуя, в том числе, условно говоря, финансово, но координацию этой работы должно делать государство».

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На том же форуме представители отрасли справедливо отметили, что с ними при разработке «пакета Яровой» никто не советовался, а после чисто формальной встречи с отраслевиками никаких существенных поправок в итоге внесено не было, однако власти продолжают аргументировать свои действия какими-то размазанными понятиями, а не здравым смыслом и законностью:

Определять меропртятия по реализации #пакетяровой в итоге должно гос-во по итогам дискуссии с бизнесом

©Л.Левин ГДРФ @dumagovru #telecom2017 — MeYou (@meyoulive) May 23, 2017

В телекоме и IT сейчас большое кол-во специалистов, но их не привлекают к разработке законопроектов

©Дмитрий Петров @megafonru #telecom2017 — MeYou (@meyoulive) May 23, 2017

Ирония в том, что и так, и эдак расходы ложатся на граждан России. Если внедрять бездарный со всех точек зрения «пакет Яровой» обяжут операторов, компенсировать свои расходы они будут за счёт абонентов. Если же за дело возьмётся государство, то расходы лягут на налогоплательщиков. В этом плане от перемены мест руки, деньги вынимающей, карман дающего не изменится.

Ну и к слову, в обосновании соответствующего законопроекта значилось, что его принятие не понесет расходов для бюджета страны.

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