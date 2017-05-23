Госдума не стала рассматривать законопроект о публичных слушаниях через интернет

Против рассмотрения на завтрашнем заседании Госдумы законопроекта о проведении публичных слушаний по градостроительной политике только через интернет высказались все фракции, поскольку у всех накопились замечания к этому проекту закона.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил журналистам:

«Все фракции единогласно приняли решение о том, что мы завтра не будем рассматривать законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, где речь идет об изменении порядков проведения публичных слушаний. Законопроект перенесен, поскольку к его концепции у всех фракции есть серьезные замечания, главное из которых, сообщил он, это отсутствие возможности у многих регионов внедрить это новшество: «На нашей большой территории РФ далеко не во всех регионах и местностях имеется возможность такого порядка проведение публичных слушаний».

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Законопроект о замене публичных слушаний по вопросам градостроительства общественными обсуждениями, которые могут быть проведены и в интернете, в Госдуму внесло Правительство РФ. «Законопроектом предлагается перейти к процедуре общественных обсуждений, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» могут проводиться, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В материалах также уточняется, что граждане, не имеющие доступа к интернету, смогут поучаствовать в обсуждении в многофункциональных центрах, также в помещениях органов государственной власти субъектов, местного самоуправления и подведомственных им организаций.

По мнению авторов законопроекта, документ позволит значительно увеличить уровень информирования граждан о градостроительном проекте, а участие в общественных обсуждениях станет максимально комфортным для жителей, так как временные и организационные затраты с их стороны «сведутся практически к нулю».

Правда, на этой инициативе Правительства, и об этом косвенно сказали депутаты, может поставить крест заморозка ликвидации цифрового неравенства. Напомним, из-за недофинансирования власти вынуждены были поставить на паузу программу ликвидации цифрового неравенства, а следовательно — инициативы, связанные с использованием интернета, вызывают сомнения по причине технической нереализуемости.

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