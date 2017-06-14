14.06.2017
Петиция об отмене блокировки ВКонтакте набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения президентом Украины
Согласно закону Украины «Об обращениях граждан», она должна быть рассмотрена президентом страны не позднее 10 рабочих дней с момента опубликования информации об этом

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Петиция с требованием отменить блокировку российской социальной сети ВКонтакте, размещённая на официальном сайте электронных петиций Президента Украины, набрала необходимые для рассмотрения главой государства двадцать пять тысяч голосов граждан Украины. В тексте петиции сказано, что

«Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов».

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По мнению авторов петиции, «неспособность» СБУ и киберподразделений следить за распространением пропаганды в сети «ВКонтакте» не должно сказываться на обычных людях». Петиция была размещена 16 мая. В этот день общественность узнала о подписанном 15 мая президентом Украины Петром Порошенко указе о блокировке ряда российских интернет-ресурсов в качестве санкций по отношению к стране-агрессору.

Украинская аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. «Яндекс» оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью «ВКонтакте» и около 9,5 млн — «Одноклассниками».

Запрет российских интернет-ресурсов раскритиковали многие мировые организации, а также украинские пользователи и провайдеры. Киевский провайдер LocalNet поначалу совершил громкий демарш, отказавшись выполнять требования указа Порошенко и директив СНБО, заявив, что не будет блокировать российских интернет-ресурсов, пока не получит «механизма исполнения указа Президента и сроков его выполнения», о чём сообщил на официальной страничке в своём Facebook. Согласно ультиматуму украинского провайдера, «сейчас ни в Указе № 133/2017, ни в Законе Украины «О санкциях» не существует чётко обозначенного и описанного механизма относительно ограничения доступа пользователей сети Интернет к запрещённым ресурсам и сервисам». Однако уже в конце мая изменил своё решение после получения разъяснений от властей.

«Последним из могикан» в итоге оказался провайдер Wnet, который заявил о начале блокировок российских интернет-ресурсов только пару дней назад. По словам президента компании, после введенного в стране запрета на предоставление доступа к российским соцсетям Wnet попросила предоставить технический регламент по выполнению ограничений. До конца мая ответа от украинских властей провайдер не получил, а уже первого июня в офисе Wnet провела обыски Служба безопасности Украины (СБУ). «Конечно, сейчас мы уже все заблокировали, изучаем дальше технические возможности, как это сделать правильно, а пока сделали как они (полиция) предлагают»,— пояснил Алексей Клещевников.

Напомним, украинская киберполиция примерно неделю назад на своём официальном сайте выложила подробную инструкцию о блокировке веб-ресурсов «без закупки специального оборудования», одним из самых эффективных и дешёвых способов назвав блокировку по IP.

В ООН раскритиковали блокировку Киевом российских сайтов. По словам официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархана Хака, попытки ограничения гражданских свобод недопустимы, поэтому секретариат ООН выступает в поддержку свободы слова и свободы и коммуникаций в свете решения украинских властей заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

«Мы в курсе последних сообщений об этих действиях. Наша принципиальная позиция на этот счет, как вы знаете, состоит в том, что мы поддерживаем свободу выражения мнений, и выступаем против любых значительных шагов по ограничению свободы выражения мнений и свободы коммуникаций», — отметил Хак.

Рассмотрение электронной петиции об отмене запрета ВКонтакте, во исполнение ч.2 ст.102 Конституции Украины и ст.23.1 ЗУ «Об обращениях граждан» должно быть осуществлено Администрацией Президента безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале рассмотрения. Для этого привлекается рабочая группа, которая прорабатывает поставленные в обращении вопросы с привлечением представителей соответствующих органов, представителей институтов гражданского общества, экспертов, специалистов, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб.

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