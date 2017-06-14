Петиция об отмене блокировки ВКонтакте набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения президентом Украины

Петиция с требованием отменить блокировку российской социальной сети ВКонтакте, размещённая на официальном сайте электронных петиций Президента Украины, набрала необходимые для рассмотрения главой государства двадцать пять тысяч голосов граждан Украины. В тексте петиции сказано, что

«Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов».

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По мнению авторов петиции, «неспособность» СБУ и киберподразделений следить за распространением пропаганды в сети «ВКонтакте» не должно сказываться на обычных людях». Петиция была размещена 16 мая. В этот день общественность узнала о подписанном 15 мая президентом Украины Петром Порошенко указе о блокировке ряда российских интернет-ресурсов в качестве санкций по отношению к стране-агрессору.

Украинская аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. «Яндекс» оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью «ВКонтакте» и около 9,5 млн — «Одноклассниками».

Запрет российских интернет-ресурсов раскритиковали многие мировые организации, а также украинские пользователи и провайдеры. Киевский провайдер LocalNet поначалу совершил громкий демарш, отказавшись выполнять требования указа Порошенко и директив СНБО, заявив, что не будет блокировать российских интернет-ресурсов, пока не получит «механизма исполнения указа Президента и сроков его выполнения», о чём сообщил на официальной страничке в своём Facebook. Согласно ультиматуму украинского провайдера, «сейчас ни в Указе № 133/2017, ни в Законе Украины «О санкциях» не существует чётко обозначенного и описанного механизма относительно ограничения доступа пользователей сети Интернет к запрещённым ресурсам и сервисам». Однако уже в конце мая изменил своё решение после получения разъяснений от властей.

«Последним из могикан» в итоге оказался провайдер Wnet, который заявил о начале блокировок российских интернет-ресурсов только пару дней назад. По словам президента компании, после введенного в стране запрета на предоставление доступа к российским соцсетям Wnet попросила предоставить технический регламент по выполнению ограничений. До конца мая ответа от украинских властей провайдер не получил, а уже первого июня в офисе Wnet провела обыски Служба безопасности Украины (СБУ). «Конечно, сейчас мы уже все заблокировали, изучаем дальше технические возможности, как это сделать правильно, а пока сделали как они (полиция) предлагают»,— пояснил Алексей Клещевников.

Напомним, украинская киберполиция примерно неделю назад на своём официальном сайте выложила подробную инструкцию о блокировке веб-ресурсов «без закупки специального оборудования», одним из самых эффективных и дешёвых способов назвав блокировку по IP.

В ООН раскритиковали блокировку Киевом российских сайтов. По словам официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархана Хака, попытки ограничения гражданских свобод недопустимы, поэтому секретариат ООН выступает в поддержку свободы слова и свободы и коммуникаций в свете решения украинских властей заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

«Мы в курсе последних сообщений об этих действиях. Наша принципиальная позиция на этот счет, как вы знаете, состоит в том, что мы поддерживаем свободу выражения мнений, и выступаем против любых значительных шагов по ограничению свободы выражения мнений и свободы коммуникаций», — отметил Хак.

Рассмотрение электронной петиции об отмене запрета ВКонтакте, во исполнение ч.2 ст.102 Конституции Украины и ст.23.1 ЗУ «Об обращениях граждан» должно быть осуществлено Администрацией Президента безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале рассмотрения. Для этого привлекается рабочая группа, которая прорабатывает поставленные в обращении вопросы с привлечением представителей соответствующих органов, представителей институтов гражданского общества, экспертов, специалистов, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб.

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