Законопроект о запрете анонимности пользователей мессенджеров внесён в Госдуму

Депутатами М.А.Мукабеновой («Единая Россия»), О.А.Николаевым («Справедливая Россия») и А.А.Ющенко (КПРФ) в Госдуму внесён репрессивный и регрессивный законопроект, регулирующий работу мессенджеров. Формально авторами документа обозначены вышеназванные депутаты, однако он почти один-в-один повторяет законопроект, разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС) в августе прошлого года.

Изначально законопроект МКС был направлен на регулирование деятельности онлайн-кинотеатров и мессенджеров, затем он был разделён на две части. Первую, касающуюся онлайн-кинотеатров в качестве законопроекта «Об аудиовизуальных сервисах», внесли депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия») прошлой осенью. Закон был принят парламентариями в апреле этого года, затем ободрен Совфедом и подписан Президентом России Путиным в мае этого года с внесённой в него уже почти перед окончательными принятием Госдумой коррупционной составляющей в виде обязательства аудиовизуальным сервисам устанавливать у себя на сайте счётчики обращений, рынок которых связан с компанией LiveInternet, принадлежащей советнику Президента РФ Герману Клименко. В целом, напомним, никаких плюсов для отрасли данный закон не несёт, из-за чего был подвергнут критике экспертов, а также отраслевиков.

В Госдуму внесли закон об обязательной идентификации тех, кто пользуется мессенджерами https://t.co/ogh1LCMUsp — TJ (@tjournal) May 24, 2017

Призванный регулировать деятельность интернет-мессенджеров законопроект также ни у кого, кроме лоббистов в МКС и у властей, изначально восторга не вызвал. Например, требование обязательного заключения контрактов между владельцем сервиса и оператором может оказаться не только невыполнимым (западные мессенджеры его, скорее всего, попросту проигнорируют), но и, по мнению технического директора Mail.Ru Group Владимира Габриеляна, может привести к шантажу со стороны операторов. А требование ограничивать распространение в мессенджерах запрещенной информации противоречит Конституции, поскольку оно обязывает владельца OTT-сервиса просматривать всю переписку пользователей без решения суда.

Согласно внесённому в Госдуму депутатами Мукабеновой, Николаевым и Ющенко законопроекту, установление личности пользователя предлагается проводить по номеру сотового телефона по соглашению с операторами связи. Помимо ограничения «анонимности» в мессенджерах, законопроект обязывает их администраторов подчиняться требованием Роскомнадзора и ограничивать «массовую рассылку» материалов, которые нарушают российское законодательство:

«Организатор распространения информации в сети «Интернет», обеспечивающий предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями (далее — организатор обмена мгновенными сообщениями), обязан:

1) обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети «Интернет», которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Идентификация пользователей сети «Интернет» осуществляется оператором связи с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. Типовая форма указанного договора утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

…

4) обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по

инициативе органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) ограничивать по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти рассылку массовых электронных сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации».

Отказ от выполнения указанных требований может привести к блокировке мессенджера:

«В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, ограничении рассылки сообщений не идентифицированных пользователей, ограничении публикации и (или) передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации, доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, функционирование которых обеспечивается данным организатором обмена мгновенными сообщениями, до исполнения таких требований ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», незамедлительно на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда и полученного по системе взаимодействия».

Депутаты также внесли отдельный законопроект о штрафах за неисполнение мессенджерами новых ограничений, которые составляют до миллиона рублей.

Организаторы обмена мгновенными сообщениями до 1 января 2018 года обязаны привести свою деятельность в соответствие с предусмотренными в новом законе требованиями. Настоящий Федеральный закон, указывают авторы документа, вступает в силу также с 1 января 2018 года.

Данный законопроект, по мнению РосКомСвободы, направлен на усиление цензуры в стране, а также слежки за гражданами России. Кроме того, что он попирает фундаментальные права граждан и нарушает Конституцию РФ, этот документ делает невозможной деятельность мессенджеров на территории нашей страны, ставя им по сути абсурдные требования, которые те не смогут выполнить чисто технически, не говоря уже об сомнительной законности таких требований.

Госдума придумала очередной способ регулировать мессенджеры. Кажется, снова невыполнимыйhttps://t.co/6LpNTJFD07 — Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) May 24, 2017

Идёт целенаправленное выдавливание «непокорных» мессенджеров из России, и, видимо, ситуация с Zello, BBM, Imo и Line в контексте происходящих событий является своеобразной «акцией устрашения» для остальных сервисов мгновенного обмена сообщений.

Власти тем самым собственноручно толкают россиян на освоение новых способов обхода блокировок, при этом уже готовят новые законы, которые запретят использовать VPN, анонимайзеры и т.п., если те дают гражданам РФ возможность работать с уже запрещёнными на территории страны сервисами. Цинизм сложившейся ситуации ещё подчёркивается тем, как власти отреагировали на запрет Киевом российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники, а также сервисов Mail.Ru и Яндекс — в официальных СМИ была организована настоящая кампания по интернет-ликбезу среди украинцев. Высокопоставленные чиновники советовали им использовать VPN и другие средства обхода блокировок, но почему-то того же самого хотят лишить собственных граждан. Подобная непоследовательность ставит под сомнение любые дальнейшие действия властей относительно регулирования Рунета, давая по сути карт-бланш россиянам на игнорирование абсурдных запретов.

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