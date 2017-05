Американский блокчейн-стартап Blockstack запускает децентрализованный интернет-браузер

Нью-йоркский блокчейн-стартап Blockstack объявил о запуске децентрализованного интернет-браузера, о чём сообщается в блоге компании Union Square Ventures. По мнению создателей нового браузера, в интернете, которым мы пользуемся сейчас, накопилось слишком много таких проблем, которые в итоге сказываются на нашей безопасности.

Announcing the @BlockstackOrg browser and token on the @usv blog https://t.co/hVxOJqVyGM

Целью нового децентрализованного приложения является предоставление пользователям простого и безопасного доступа к веб-сайтам при помощи единой системы идентификации. Как считают представители Blockstack, новый подход имеет значительные преимущества над традиционной системой создания профилей в интернете, где учетные записи фактически не принадлежат их владельцам:

В своём блоге Blockstack утверждают, что «Интернет сломан», и «…даже отцы интернета, сэр Тим Бернерс-Ли и Винт Серф, говорят, что он сломан», поскольку он постепенно становится миром, в котором «люди не имеют прав собственности». Это всё равно как если бы вы не смогли владеть своим домом, а все ваши вещи хранились в хранилище, принадлежащем нескольким корпорациям. То же самое происходит, по мнению создателей браузера Blockstack, и с интернетом — «Вас отлеживают 24 часа в сутки, ваши вещи украдены из хранилищ, и вы ничего не можете с этим сделать». Пользователи интернета становятся всё более зависимы от безымянных, безликих, удалённых от них лиц, «в интернете мы бессильны, наше существование в нём определяется другими — мегакорпорациями или правительством». Именно поэтому Blockstack решился на создание своего браузера, который позволяет разработчикам во всём мире получать доступ к совершенно новому интернету. Этот новый интернет, по их мнению, «меняет динамику и возвращает власть людям».

Разработчики из Blockstack считают, что инновационный браузер, использующий комбинации различных блокчейнов, призван стать своего рода “Netscape для децентрализованного интернета”.

«Это позволит запускать децентрализованные приложения непосредственно на вашем устройстве, а также взаимодействовать с подконтрольными лишь вам системами хранения данных и идентификации», — отметили представители проекта Blockstack.

По словам представителей проекта Blockstack, инновационный браузер, который создавался на протяжении двух лет, станет главным элементом комплекса решений для децентрализованного интернета. Как считает Райан Ши, сооснователь нью-йоркского блокчейн-стартапа, браузер от Blockstack станет началом новой эры интернета.

Today we’re thrilled to announce the Blockstack Browser, the gateway to the new decentralized internet https://t.co/0gYmBlMrGy

— Ryan Shea (@ryaneshea) 23 травня 2017 р.