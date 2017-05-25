Внедрение «пакета Яровой» начнётся с меньшего объёма хранения данных, — Минкомсвязь

Минкомсвязь подготовила предложения о поэтапном запуске «пакета Яровой». Об этом сообщил журналистам глава ведомства Николай Никифоров в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Татарстане.

«Все понимают, что это достаточно проблематично — в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. Этапность будет, она будет определяться какими-то подзаконными актами, скорее всего совместными приказами», — сказал министр, отвечая на вопрос о деталях реализации «пакета Яровой».

По словам Никифорова, начать можно будет с регионов. Сейчас. отметил он, министерство предлагает дать правительству полномочия определять эти этапы.

Напомним, в начале марта этого года рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ предложила провести тестовые испытания реализации «пакета Яровой», поскольку реализовать сразу и в полном объёме его невозможно и по финансовым, и по техническим причинам. Однако ФСБ выступила против создания пилотных зон в регионах для тестирования «пакета Яровой» в части, касающейся операторов связи и интернет-компаний. В результате эксперты и операторы связи застыли в положении «вечного низкого старта», не получив от властей ни одобрения, ни запрета на проведение этих тестов.

В мае 2017 года одной из первых решилась на испытание оборудования, необходимого для выполнения «закона Яровой», согласилась компания МТС. О подготовке тестирования сообщил глава компании — производителя операторских систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» Сергей Овчинников. Назвать оператора связи, который первым испытает оборудование, Овчинников отказался. Однако источник в «Норси-транс» сообщил, что речь идет об МТС. Тестирование оборудования для «закона Яровой», по данным собеседника издания, МТС проведет в одном из крупных городов.

Одним из предложений, которое могло бы облегчить и властям, и отрасли, и налогоплательщикам внедрение сомнительного закона, стала инициатива сенатора Антона Белякова. Он предлагал перенести на 2023 год срок вступления в силу «антитеррористических поправок» Яровой-Озерова, но комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал эту инициативу.

Судя по всему, властям удобно жить с той занозой в организме, что представляет собой «пакет Яровой», который и внедрить невозможно, и отказаться от него стыдно — «электорат не поймёт такой слабости».

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