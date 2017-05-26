Минкомсвязь хочет защитить личность в интернете, в том числе — соцсетях

Минкомсвязь в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина подготовило программу «Цифровая экономика», один из разделов которой называется «Информационная безопасность» — его задачей является создание условия для безопасного информационного взаимодействия субъектов в условиях цифровой экономики и превращение России в мирового лидера в сфере информационной безопасности.

Министерство считает необходимым обеспечить защиту прав личности в интернете, в том числе в социальных сетях. Для граждан создадут ресурс, предоставляющий информацию об использовании их персональных данных. Параллельно для организаций создадут стандарты по информационной безопасности, системы интернета вещей защитят от вмешательства из-за рубежа, а внутрироссийский интернет-трафик практически не будет выходить за пределы страны.

В первую очередь, программа предполагает принятие нормативно-правовых актов, «обеспечивающих полную защиту прав, свобод и законных интересов личности при использовании информационных и коммуникационных технологий, включая неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, персональных данных, больших пользовательских данных, в том числе в социальных сетях и прочих средствах социальной коммуникации» (здесь министерство идёт уже озвученным главой ведомства Николаем Никифоровым путём: «Будет больше законов. Количество пользователей увеличивается, и законов будет еще больше»).

Акты должны быть приняты в 2018 г. Тогда же должны быть приняты методические рекомендации по обеспечению равной конкуренции между российскими и международными ИТ-компаниями и разработаны нормативные акты в сфере технического регулирования, обеспечивающие безопасное обращение к облачным операторам при обработке персональных данных.

В 2019 г. будут запущены несколько ресурсов в сфере информационной безопасности. Один из этих ресурсов будет обеспечиваться гражданам доступ к информации о случаях использования их персональных данных, метаданных, больших пользовательских данных третьими лицами, а также возможность отказа от такого использования. Другой ресурс будет выполнять функцию мультисканера и обеспечивать проверку на наличие признаков вредоносной активности.

Еще один ресурс будет запущен в 2020 г.: он обеспечит взаимодействие с уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о противоправных действиях в области информационных технологий (компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем). Тогда же будет внедрена национальная база знаний индикаторов вредоносной активности.

Другое направление программы — создание условий для безопасного информационного взаимодействия государственных, общественных организация, хозяйствующих субъектов и граждан на территории РФ. С этой целью в 2020 г. в Кодекс об административных наказаниях будут введены положения об ответственности должностных лиц за неиспользование сертифицированных средств шифрования при организации соединений по защищенным протоколам. Также будут разработаны стандарты безопасного информационного взаимодействия, которые к 2025 г будут внедрены на практике для более чем 75% субъектов.

Авторы документа считают необходимым обеспечить эффективный контроль безопасности функционирования критической информационно-коммуникационной инфраструктуры (КИИ), включая российский сегмент сети интернет. В 2018 г. будет проведена оценка внутристрановой доступности участков российского сегмента интернета и утверждены стандарты информационной безопасности объектов критической инфраструктуры.

К 2020 г. доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, с нынешних 60% (весной прошлого года хотели довести до 40%, а к 2020-му — до 99-ти) сократится до 5%. А доля отечественного ПО на объектах КИИ составит более 20%.

Будет внедрен ресурс информирования и проверки угроз уровня веб-приложений и внедрена система обеспечения безопасности информации в беспроводных сетях. Ранее Минкомсвязь уже разработало законопроект о критической инфраструктуре сети интернет.

В проекте программы говорится о необходимости обеспечить «цифровой суверенитет, позволяющий без привлечения иностранных ресурсов эффективно решать любые задачи использования информационных и коммуникационных технологий во всех секторах экономики и общественной жизни».

В 2018 г. будет утвержден перечень перспективных информационных технологий для их инвестиционной поддержки институтами развития и подготовлен доклад для правительства по методам противостояния информационным угрозам.

Полная реализация программы охватывает промежуток от 2017 по 2025 годы.

Глава Минкомсвязи недавно высказался относительно мессенеджеров, о регулировании которых уже давно мечтают власти. Отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram в РФ, Николай Никифоров ответил:

«У российских властей нет целей блокировки тех или иных ресурсов. Не вижу оснований для блокировки тех или иных мессенджеров».

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Напомним, Telegram не так давно получил от Роскомнадзора «предложение, от которого трудно отказаться», что подтвердил и глава ведомства Александр Жаров. Если мессенджер не пойдёт на уступки российского надзорного ведомства и не зарегистрируется в Реестре организаторов распространения информации, он может оказаться заблокированным на территории России. Внесение того или иного сервиса в Реестр ОРИ накладывает на него достаточно серьезные обязательства — в частности — собирать, хранить, предоставлять российским силовикам по первому требованию информацию о действиях пользователей на своём ресурсе. А с 1 июля следующего года, согласно требованиям «пакета Яровой», ещё и передавать всю переписку и иные полные данные об использовании этого сервиса каждым пользователем по запросу российских спецслужб.

Несмотря на то, что судя по имеющимся показателям процесс «суверенизации» Рунета откровенно буксует, власти настроены весьма решительно на его 95%-ную изоляцию. Если в техническом плане сделать это им пока достаточно затруднительно, то в законодательном плане работа кипит. Даже Николай Никифоров не всегда может вспомнить обо всех законопроектах, готовящихся в сфере интересов его министерства.

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