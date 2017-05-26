Брянская пиццерия пострадала за свободный Wi-Fi

Прокуроры в регионах, отвлекшись от набегов на анонимайзеры, время от времени совершают променады по организациям общественного питания в поисках виртуальной «запрещёнки». В ходе очередного подобного рейда прокуратура Фокинского района г. Брянска провела проверку и установила, что в одной из пиццерий организован свободный доступ посетителей к сети Интернет через точки Wi-Fi. «При этом отсутствовали какие-либо фильтры, ограничивающие доступ к Интернет-сайтам, включенным в Единый реестр и содержащим запрещенную информацию, в частности об изготовлении наркотиков», — говорится на сайте прокуратуры.

Руководителю организации общественного питания внесли представление об устранении нарушений. В данный момент доступ к запрещенным сайтам прекращен. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Это уже не первый случай в 2017 году, когда владельцев организаций общественного питания и других заведений привлекают к ответственности за «свободный Wi-Fi». Так, в январе прокуратура Центрального района г.Хабаровска оштрафовала местный филиал «Орифлейм Косметикс», заставив также предоставлять доступ к Wi-Fi только совершеннолетним пользователям.

Также в Хабаровске, но уже в марте и уже прокуратура Железнодорожного района краевой столицы привлекла к административной ответственности индивидуального предпринимателя. Коммерсант в своём кафе установил беспроводную точку доступа в сеть Интернет и не защитил пользователей от запрещённых ресурсов. Автокофейня, которой владеет бизнесмен, как и многие подобные заведения, оснащена беспроводной сетью wi-fi для удобства клиентов. В ожидании очереди желающий выпить кофе может занять время, проверяя ленту новостей в социальных сетях. Но хабаровчанин не предусмотрел блокировку ресурсов с порнографическим содержанием, когда устанавливал и настраивал в кафе сетевое оборудование. Это и стало аргументом правоохранителей для привлечения его к административной ответственности.

В апреле в Тюмени к ответственности по ч. 2 ст. 6.17. КоАП (неприменение мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) было привлечено кафе ООО «Фуд Парк», предоставлявшее посетителям услуги Wi-Fi, но не обеспечившее фильтрацию контента.

В Грозном прокуратура Ленинского района внесла представления в адрес владельцев двух ресторанов, из-за того, что в них не проводилась идентификация пользователей Wi-Fi. Подобные прецеденты имели место и в 2016 году. При этом обязанности по идентификации пользователей публичных сетей законодательством возложены на провайдеров, а не на руководителей кафе и ресторанов.

Сотрудники прокуратуры Ельца совместно с представителем Роскомнадзора по Липецкой области посетили несколько кафе и учреждений культуры, которые часто посещает молодежь. Стражи порядка проводили своеобразный «интернет-шмон», гоняясь за модной темой — «группами смерти». Но на этот раз претензии были предъявлены не кафе, а провайдеру.

Кстати, странно, что в большинстве случаях страдают владельцы заведений. Неужели они используют какой-то свой, независимый от местных провайдеров и операторов связи интернет? Ведь вроде как поставщики интернета обязаны выполнять требования Роскомнадзора по части блокировки противоправного контента.

РосКомСвобода, со своей стороны, по-прежнему считает существование практики массовых блокировок сайтов и, уж тем более, наказание за свободный доступ к интернету владельцев точек Wi-Fi неправомерным, антиконституционным и абсурдным явлением. Тем более, что блокировки всё равно ничего не дают — есть масса способов их обходить, и даже российские власти недавно рекламировали некоторые из таких способов в связи с блокировкой соцсетей и сайтов РФ украинскими властями, — к тому же, ограничение доступа к тем или иным ресурсам очень часто используется неправомерно.

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