Google предупредил Павла Дурова о попытке «правительственных хакеров» взломать его почту

Создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своём Twitter о том, что его электронную почту на Gmail атаковали хакеры, которые могут быть связаны с правительством — соответствующее письмо он получил от администрации Google:

«Google говорит, что поддерживаемые правительством хакеры могут попытаться взломать меня. Я никогда не использую Gmail для важных вещей, но почему-то я не удивлён».

Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail for important stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF — Pavel Durov (@durov) May 27, 2017

Последняя массированная фишинговая рассылка на почтовые ящики Gmail произошла в начале мая этого года, о чём компания Google постаралась предупредить своих клиентов. В письме, автором которого может быть указан знакомый получателя, предлагается открыть документ в Google Docs.

При переходе по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают разрешить управлять своими письмами и контактами программе, которая называется Google Docs (но не имеет отношения к Google и является вредоносной).

Стоит заметить, в последнее время мессенджер Telegram подвергается беспрецедентному давлению со стороны властей сразу нескольких стран. Особо пристальное внимание ему уделяют Россия и Великобритания, власти которых недовольны тем, что спецслужбы не имеют доступа к переписке пользователей. В середине мая этого года Роскомнадзор обратился к владельцам мессенджера с предложением зарегистрироваться в Реестре организаторов распространения информации, но пока сведений о том, что Telegram готов идти на сотрудничество с российскими властями, не было. Павел Дуров неоднократно заявлял о нежелании сотрудничать с властям любой страны, подчёркивая, что за три года его мессенджер «не разгласил ни одного байта личных данных пользователей ни одному третьему лицу».

Связана ли эта попытка проникнуть в электронную почту Дурова с тем давлением со стороны властей, которое оказывается Telegram, судить пока сложно.

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