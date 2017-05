Google предупредил Павла Дурова о попытке «правительственных хакеров» взломать его почту

Создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своём Twitter о том, что его электронную почту на Gmail атаковали хакеры, которые могут быть связаны с правительством — соответствующее письмо он получил от администрации Google:

Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail for important stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF

— Pavel Durov (@durov) May 27, 2017