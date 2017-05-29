Facebook запрещает продажу продуктов и устройств, поддерживающих пиратство

Как сообщает портал TorrentFreak, новые торговые правила были введены в действие, чтобы остановить дальнейшее распространение устройств с установленной модифицированной программой Kodi или аналогичным программным обеспечением.

Kodi — бесплатный кроссплатформенный медиаплеер и ПО для организации домашних кинотеатров на базе компьютерных систем с открытым исходным кодом. Kodi имеет открытый API, что позволяет сторонним разработчикам создавать множество расширений: плагины, скрипты, темы оформления, Web-интерфейсы и многое другое. Разработчики данного ПО поощряют создание и распространение пользовательских расширений, предоставляя возможность их установки непосредственно из Kodi.

Благодаря росту популярности стримминга, лавинообразно вырос и интерес пользователей к «пиратским приставкам», которые как раз используют в своей начинке данное ПО. Поэтому они получили неформальное название «Kodi Boxes». Простые в использовании телевизионные приставки открыли пиратство совершенно новой аудитории. Антипиратские компании стремятся решить эту проблему по целому ряду направлений, в том числе оказывая давление на службы, которые продают такие устройства.

Теперь есть признаки того, что Facebook решил запретить продажу этих устройств со своей платформы. Последнее дополнение к торговым правилам содержит новое правило №13, которое нацелено против телевизионных приставок:

«На Facebook запрещается продавать: <…> 13. Товары или позиции, которые облегчают или поощряют несанкционированный доступ к цифровым ресурсам».

Еще в марте подобные нововведения были приняты на Amazon. В связи с изменением своей политики компания заявила, что устройства, которые стимулируют или содействуют распространению нелегального контента, не будут допускаться.

.

«Приятно видеть, что Facebook следует примеру Amazon и eBay в изменении своих политик, чтобы запретить продажи незаконных стримминговых устройств на своих платформах», — отметил Кирон Шарп, глава Federation Against Copyright Theft (Федерация против воровства копирайта (sic!)).

.

Продажа таких устройств действительно представляет собой угрозу для подобных организаций. Если раньше подобные устройства нуждались в установке профессионалом, то в 2017 году кто угодно может купить такой девайс на базе Android и за считанные минуты настроить его для доступа к «пиратским» ресурсам.

В апреле Европейский Суд объявил такие устройства незаконными для продажи, уточнив, что пользователи, которые распространяют пиратский контент в своих домах, также нарушают закон.

.



.

Читайте также:

Facebook усилил борьбу с фейковыми новостями и опубликовал инструкции по их выявлению

🔓

Парламент Великобритании хочет сделать из Google и Facebook тотальных цензоров

🔓

Правообладатели обвиняют Яндекс.Музыку в расширении пиратства

🔓

Американские провайдеры похоронили антипиратскую систему «шести ударов»

🔓

ЕС грозит Facebook, Google и Twitter штрафами, если те не изменят условия пользования соцсетями

.