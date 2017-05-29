Крайне опасный математик: Дмитрий Богатов останется под стражей до конца июня

Суд продлил математику Дмитрию Богатову содержание под стражей до 30 июня 2017 года. Об этом сообщил глава юридической практики РосКомСвободы и один из адвокатов Дмитрия — Саркис Дарбинян.

Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест или освобождение под залог. Суд встал на сторону обвинения, посчитав, что математик, будучи на свободе, может совершить повторное преступление.

Участвовавший в сегодняшнем процессе Саркис Дарбинян дал нам краткий комментарий о том, как прошло заседание:

«Следствие, как обычно это и делает, ограничилось лишь формальным подходом, указав на то, что Богатов может скрыться от следствия и продолжит «заниматься преступной деятельностью с использованием высоких технологий». Никакого реального обоснования, никаких приведённых фактов. По сути, ходатайство о продлении ареста полностью повторяло первоначальное ходатайство о содержании под стражей. Суд и прокурора не убедили ни множество характеристик от преподавателей Димы и руководства проекта Debian, ни то, что в Москве у него есть доля в собственности квартиры и здесь проживает вся его семья, а потому ему некуда ехать. Не убедила суд даже предлагаемая сумма залога в 1 миллион рублей. В итоге судья Васюченко поддержала ходатайство следствия о продлении содержания под стражей до 30 июня сего года. Несомненно, мы будем обжаловать определение и биться дальше за освобождение Димы».

.

Адвокат также добавил, что обжалование постановления в возбуждении уголовного дела по второй, «террористической» статье 205 УК РФ состоится 8 июня.

арест Богатова продлили до 30 июня — мутабор (@koshelyaeva) May 29, 2017

вернулась в страну в которой моих друзей водят в наручниках pic.twitter.com/GxbuxNpTVN — мутабор (@koshelyaeva) May 29, 2017

Заседание по продлению меры пресечения для математика Дмитрия Богатова, уже почти два месяца находящегося в СИЗО, прошло сегодня в Пресненском районном суде города Москвы. Дмитрию инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и терроризму на основе постов в интернете под псевдонимом «Айрата Баширов», а также видеоклипа исполнителя Канье Уэста, который правоохранительные также отнесли к соответствующим «призывам».

По версии следствия, Богатов под чужим аккаунтом размещал в интернете сообщения, в которых призывал к насилию во время акции, в частности, якобы предлагал приносить «на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт». Преподаватель отрицает, что призывал к беспорядкам и писал эти сообщения.

Дмитрий Богатов — сторонник распространения свободного программного обеспечения и администратором выходного узла сети Tor, и скорее всего, люди, оставившие сообщения в социальной сети, использовали Тор. По злой иронии судьбы среди ip-адресов, с которых отправлялись сообщения, был и адрес его выходной ноды.

Не смотря на то, что Дмитрий имеет алиби, а на связь с журналистами выходил один из анонимов, пользующихся псевдонимом «Айрат Баширов», суд и правоохранительные органы не высказывали особого энтузиазма в том, чтобы пересмотреть меру пресечения.

Свою поддержку Дмитрию оказали Tor Project, Debian, Фонд электронных рубежей (EFF), AccessNow, а также множество российских правозащитников, интернет- и гражданских активистов. В Сети была организована кампания #FreeBogatov, которая продолжается и сейчас — недавно к ней присоединился Эдвард Сноуден, который также призвал российские власти освободить математика. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Богатова политзаключённым.

.



.

Читайте также:

#FreeBogatov

🔓

Расследование мыслепреступления: кто такой «Айрат Баширов», из-за которого арестован математик Дмитрий Богатов

🔓

Власти запретили проводить пикет в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова

🔓

Математика связали узлом Tor

.