Пункты коллективного доступа в Интернет закрываются вместе с рабочими местами

Сотрудница почтового отделения в карельском поселке Ильинский Марина Никитина о предстоящем увольнении узнала, например, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

По словам женщины, она работала на полставки оператором ПКД и еще на полставки оператором связи 1 класса. Недавно она узнала, что, по окончании отпуска по уходу за ребенком и исполнении ребенку 3-х лет, она окажется без работы:

«Выяснилось, что пока я была в декрете, полставки ПКД сократили. На сегодняшний день меня предупредили, что как только ребенку исполнится 3 года, меня уволят».

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Начальница почтового отделения Татьяна Еремеева подтвердила, что компьютерное оборудование из отделения уже вывезено, и бывшей сотруднице не предоставят нового рабочего места. Еремеева утверждает, что начальство просто поставило её перед фактом — ставка будет сокращена, хотя «на самом деле в нашем отделении еще один оператор не помешал бы. Поселок Ильинский большой, нагрузка большая. А недавно установили новые программы на оборудование, от которых ручной работы только прибавилось».

В апреле этого года «Почта России» объявила о закрытии в своих отделениях порядка 15 тыс. пунктов коллективного доступа (ПКД) в Интернет из-за недостатка финансирования. Решение о закрытии ПКД было принято ещё в прошлом году Минкомсвязью. Как отмечал глава министерства Николай Никифоров, «тут противоречие двух норм: с одной стороны, они должны быть, с другой стороны — не хватает денег». Осенью прошлого года в России работало более 21 тысячи таких точек, из которых 15 тысяч находились в отделениях «Почты России».

Также временно поставлена на паузу программа по ликвидации цифрового неравенства. Причина всё та же — недостаток средств. Принимая во внимание, что власти не собираются отказываться от внедрения «пакета Яровой», который по самым скромным подсчётам потребует примерно 4,5 трлн рублей, продолжение этой программы остаётся под большим вопросом.

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