Власти Белгородчины регламентировали работу интернет-доносчиков

«Кибердружины» продолжают легализоваться в регионах России, с той или иной успешностью прилипая к местным бюджетам или получая другие преференции властей, а на днях Белгородская область первой из регионов РФ решилась официально утвердить регламент деятельности такой организации. Постановление «Об организации деятельности кибердружин Белгородской области» было опубликовано в конце прошлой недели на официальном интернет-портале правовой информации. Большую часть его занимает «Регламент деятельности кибердружин Белгородской области». Подписанное губернатором Евгением Савченко постановление предписало координировать действия добровольцев областному управлению молодёжной политики.

Документ, о котором идёт речь, устанавливает порядок взаимодействия власти с участниками «добровольных кибердружин». Согласно регламенту в «группы единомышленников» могут входить физические лица старше 18 лет, «разделяющие необходимость» противодействия «явно негативной и противоправной информации».

Участники кибердружин, говорится в документе, осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Координировать деятельность кибердружин должно областное управление молодежной политики и бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив». Именно Центр должен будет ежедневно вести сбор материалов от кибердружин. В свою очередь, Центр передает информацию в правоохранительные органы или муниципалитеты. В постановлении «рекомендуется» руководству местных вузов и профессиональных образовательных организаций «продолжить работу» по формированию кибердружин, «определить ответственных сотрудников» за координацию работы и «предусмотреть меры поощрения» активных кибердружинников.

Добровольцы должны будут искать информацию, способную «причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков», а затем отправлять её на обработку в Центр молодёжных инициатив. Кроме этого, в задачи «кибердружиников» входит «формирование позитивного контента и поддержка комфортной и безопасной среды в сети Интернет». Исходя из этого пункта, хотелось бы узнать — уж не белгородский ли вариант «Фабрики троллей из Ольгино» собираются там создать?

К «вредной» информации в документе причисляют экстремистскую, «содержащую признаки призывов к самоубийству» и пропаганды наркотиков, детской порнографии и азартных игр. Передаваться в Центр также должны публикации и комментарии «проблемного, критического, провокационного характера, просьбы о помощи, в том числе психологической».

Анонсировано появление этой «кибердружины» было в конце февраля 2017 года управлением МВД России по Белгороду. Одним из направлений в деятельности белгородских правоохранителей является курирование «кибердружинников», то есть тех волонтёров, в их числе – более 20 учащихся Белгородского государственного университета, БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородского института искусств и культуры. «Все юноши и девушки работают на добровольной основе, проявляя таким образом свою гражданскую позицию», — заявил тогда начальник УМВД РФ по Белгороду Евгений Гаенко. Попасть в кибердружину можно было обратившись либо напрямую в УМВД Белгорода, либо обратиться к уполномоченному участковому, который курирует тот или иной вуз Белгорода.

В середине мая своя «кибердружина» появилась в Забайкалье, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, и других регионах страны. Многие из них поставили перед собой задачу бороться с так называемыми «группами смерти», истерия вокруг которых породила новый законопроект, вносящий в УК РФ наказание за вовлечение несовершеннолетних в «опасную деятельность».

Столь протекционистское отношение властей к подобным сомнительным организациям, пусть даже номинально называющихся «добровольными» и считающих своим долгом внести свои пять копеек в цензурирование Рунета, сложно объяснить логически. Складывается ощущение, что государственные органы, уполномоченные «править» интернет по образу и подобию своему попросту не справляются со своей задачей, поскольку подобная борьба с фантомами не решит реальных проблем ни с наркоманией, ни с насилием над детьми, ни с самоубийствами. Но власти, очевидно, решили всерьёз заткнуть бреши, в которые неизбежно просачивается «запрещённая» информация, работой таких вот условно-бесплатных «волонтёров». Ну что ж, не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять — закончится всё тем же пшиком, который имеем на выходе сейчас.

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