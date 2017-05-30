Украинская таможня начала задерживать посылки с телефонами из Китая

Об этом сообщил представитель одного из китайских магазинов, связавшийся с украинской коммьюнити. Покупатели уточняют, что почтовая служба их предупредила о том, что посылки отправляются назад отправителю.

Во всеукраинское сообщество Xiaomi Mi Community, по состоянию на начало мая, поступило несколько жалоб/вопросов от частных лиц. Судя по всему, пока проблема не носит массовый характер, и, как уточняет координатор украинского коммьюнити Дмитрий Лупич:

«Люди считают, что это мы монополизируем рынок. Это не так, мы не имеем отношения к запрету».

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В Украине представителем правообладателя торговой марки Xiaomi является Александр Шевченко, информация о котором значится в официальном реестре на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Украинская таможня подтверждает, что, в соответствии с действующим законодательством, он (и только он) на правах представителя правообладателя может разрешать или запрещать, блокировать доставку и возвращать посылки. Задержка может достигать 10 дней. Далее им принимается решение – или правообладатель обращается в суд, или не препятствует таможне завершить таможенное оформление.

К представителю правообладателя обратились за комментарием, чтобы уточнить – был ли запрос с его стороны и будет ли он касаться частных отправлений. По его словам, запрос есть, и он соответствует статье 398 Таможенного кодекса Украины, но посылки, в которых находится 1-2 единицы товара, не заворачиваются. Кроме того, Александр Шевченко заявил о том, что параллельно с ним другие лица каким-то образом зарегистрировали такие же права. Хотя о них информации в реестре нет.

Но если посылки с Xiaomi уже пускают в страну, то с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы. Как сообщил директор магазина «Розетка» Владислав Чечеткин, за последние пару недель покупатели, заказывавшие устройства Meizu в зарубежных магазинах через сайт «Розетки», столкнулись с тем, что их посылки им не приходят. Это связано с неоднократными письменными обращениями правообладателя Meizu в ГФС. Письма подписаны Викторией Цитович — ранее она была директором «Цитрус Трейд», сейчас указана в таможенном реестре, как представитель торговой марки (ТМ) в Украине. По данным «Цитруса», она в компании не работает с 2011 года, но «Цитрус» и Meizu с ней сотрудничают.

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины «был ввезен контрафактный товар» и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

«На основании этого письма таможня не пропускает на территорию Украины посылки физических лиц. При этом нужно отметить, товары в цене до 150 евро, конечный покупатель — физическое лицо, житель Украины… более того, поводом послужил оригинальный товар, серийный номер которого указан», — рассказал Чечеткин.

По неофициальным данным, именно в связи с проверками посылок на прошлой неделе «Нова пошта» жаловалась на массовые досмотры международных отправлений в сортировочном центре компании. Редакция ожидает комментариев от логистических компаний по этому поводу. Но пока что при заказе устройств Meizu за рубежом нужно быть готовым к тому, что посылка может не доехать до получателя.

В Украине фактически сложилась ситуация, идентичная той, что наделала шуму в конце апреля в России. Напомним, Федеральная таможенная служба РФ начала «заворачивать» купленную российскими гражданами в иностранных интернет-магазинах электронную технику, руководствуясь сомнительными инструкциями и экспертизами заинтересованных лиц. Речь шла в основном о вышеупомянутом смартфоне Xiaomi, который по требованию уполномоченного импортёра ООО «Смарт Оранж» таможенники не пропускали через границу и возвращали производителю. По мнению украинских журналистов, это может свидетельствовать о новой стратегии бренда, а не об не инициативе официальных представителей на местах.

После возникшего скандала хорошо известный китайский интернет-магазин Gearbest объявил о временной приостановке продаж смартфонов Xiaomi в России, затем к нему присоединились другие магазины. И вот недавно стало известно, что компания «Смарт оранж», возможно — из-за давления общественности и СМИ, начала пропускать смартфоны Xiaomi в РФ.

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