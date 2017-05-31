В Севастополе блокируются запрещённые Украиной российские соцсети и сервисы

Крымские СМИ сообщают о том, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru, которые попали под санкции украинских властей в середине мая этого года указом Президента Петра Порошенко и решением Совета нацбезопасности (СНБО).

Как сообщили местные жители, доступ к социальным сетям заблокировали утром 31 мая. Но с помощью анонимайзеров в «Одноклассники» и «ВКонтакте» можно зайти без проблем. В то же время у некоторых севастопольцев поисковая система «Яндекс» и сервис Mail.Ru работают в прежнем режиме.

При попытке зайти на сайт провайдер пишет на украинском языке:

«Уважаемый абонент! Доступ на этот ресурс заблокирован согласно указу Президента Украины №133/2017 по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных экономических и других специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)». Компания ВОЛЯ».

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Примечательно, что на скрине обращение имеет несогласованность — очевидно, допущена ошибка, поскольку провайдер слишком торопился выполнить решение Киева.

СМИ: Воля заблокировала в Севастополе Вконтакте, Яндекс и mail.ru https://t.co/sbZXl4Mkd5 pic.twitter.com/fdDcl4EJ0b — New News (@Newnewsinua) May 31, 2017

«Воля» является одним из крупнейших провайдеров Украины. Ранее компания сообщала, что к 1 июня 2017 года она планирует заблокировать доступ к российским интернет-ресурсом в рамках выполнения соответствующего указа украинского президента Петра Порошенко.

На севастопольском форуме Sevastopol.info также подтверждают факт блокировки и удивляются тому, что провайдер, который уже должен был пройти перерегистрацию в юрисдикции РФ, выполняет распоряжения Украины — дело в том, что интернет- и телеуслуги провайдера «Воля» до сих пор идут через Киев. Получить какие-то консультации в колл-центре невозможно — никто не берёт трубку.

Президент Украины Петр Порошенко в середине мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. К мнению HRW присоединились провайдеры, гражданские активисты, представители адвокатских организаций и простые украинские пользователи.

Кроме этого, украинские пользователи разместили на официальном интернет-представительстве Президента Украины петицию с требованием «Отменить блокировку интернет-ресурса Вконтакте»:

«Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов.

Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!»

В данный момент петиция собрала больше 23 тысяч подписей. Для того, чтоб она была принята к рассмотрению, ей необходимо набрать ещё две тысячи голосов.

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