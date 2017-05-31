На PornHub разместили антикоррупционное расследование «Он вам не Димон» (18+)

Ролику на портале для взрослых были присвоены категории Hardcore, Rough Sex, Double Penetration, Russian и на текущий момент его уже просмотрели несколько тысяч человек, которые присвоили рейтинг 95/100 данному видео.

Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» c YouTube и опровергнуть сведения, порочащие Усманова.

После того, как новость об этом попала в прессу, администрация русского паблика PornHub ВКонтакте пошутила:

Похоже, кто-то из единомышленников Алексея Навального решил воспользоваться предложением сайта для взрослых, и разместил ролик «Он вам не Димон» там:

Власти из-за своих неуклюжих действий снова получили «эффект Стрейзанд», да ещё и приправленный таким фактом, как размещение ролика о коррупции на сайте для взрослых — теперь творение ФБК и Навального уж точно мало кем останется незамеченным.

Несмотря на заверения Роскомнадзора о разблокировке портала, отдельные домены PornHub до сих пор находятся в реестре запрещённых сайтов:

На днях во время петербургской конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о предложении. В обмен на премиум-аккаунт Роскомнадзор пообещал проконтролировать, что все российские провайдеры восстановили доступ к порносайту. Как потом стало известно, пресс-секретарь Роскомнадзора получил сразу 10 премиум-аккаунтов на PornHub. Пять из них он подарил главному редактору издания TJournal Никите Лихачеву. Тот устроил розыгрыш аккаунтов среди читателей.

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UPD. Ролик продержался в доступе не более часа, после чего был ограничен к просмотру.

Хотя сама администрация PornHub предложила Навальному залить данное видео к ним на портал. Хм.

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UPD2: PornHub после временной блокировки всё-таки разблокировал залитое на порнохостинг видео «Он вам не Димон».

На текущий момент видео посмотрели более 6 тысяч раз, пользователи выставили ему рейтинг 97/100.

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