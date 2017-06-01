Суд разрешил интернет-провайдерам свободно «входить в дома»

Состоялось важное судебное решение, которое сможет существенно облегчить жизнь интернет-провайдеров при взаимодействиях с управляющими компаниями многоквартирных домов: Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник» района Чертаново Центральное к «Вымпелкому». В октябре 2016 г. Мосжилинспекция выдала «Жилищнику» предписание демонтировать воздушные линии связи с двух домов на Варшавском шоссе, учреждение переадресовало его «Вымпелкому», говорится в документе. «Вымпелком» отказался, и коммунальщики потребовали демонтажа через суд, отметив, что оператор разместил в домах оборудование без согласия собственников жилья.

Суд указал, что «Вымпелкому» не требуется одобрение собрания собственников жилья, чтобы оказывать услуги собственникам квартир: они вправе пользоваться общим имуществом дома, в том числе для размещения на нем телекоммуникационного оборудования.

Оператор, заключив договор с абонентом, не должен решать вопросы, связанные с использованием общей долевой собственности в многоквартирном доме, следует из материалов суда. Решение собрания собственников необходимо, если использовать общее имущество в доме собирается третье лицо, но в случае оказания услуг связи пользуется общим имуществом сам абонент. Оператор предоставляет жильцам оборудование для доступа к услугам, а общими помещениями по-прежнему пользуются именно они.

В октябре 2016 г. предписания о демонтаже воздушных линий связи получил не только «Вымпелком», но и другие московские провайдеры. На нескольких десятках домов кабели были срезаны, рассказывали ранее сотрудники операторов. По их словам, коммунальные службы вменяли провайдерам то, что поскольку их провода проложены без согласия собственников жилья, то они нарушают Жилищный кодекс. Городские власти объясняли, что под ликвидацию провода попадают там, где идет благоустройство по программе «Моя улица», предполагающей также строительство городской подземной кабельной канализации. Это программа с бюджетом 126 млрд руб., рассчитанная на 2015–2018 гг., по ней в Москве должно быть реконструировано 4000 улиц.

Как показывает судебная практика, воздушные линии не могут быть демонтированы, если у оператора есть действующие договоры об оказании услуг связи с жильцами дома, рассуждает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Демонтаж таких линий будет являться нарушением прав граждан на получение услуг связи, считает она.

Позиция арбитражного суда подтверждает право операторов на прокладку линий связи всеми способами, соответствующими законодательству, считает представитель «Ростелекома» Олег Тарасов. В 2016 г. из-за незаконного демонтажа проводов в Москве без связи осталось более 100 000 абонентов, рассказывал он ранее.

Это первое подобное решение в Москве, ранее схожие решения выносили суды в регионах.

Ещё одной точкой давления на провайдеров стала практика взимания платы за вход в жилые дома. Попытки обложить провайдеров поборами начались еще в нулевых годах. Постепенно операторы связи научились отстаивать свои законные права. С 2010 года в России антимонопольные органы и суды начали эффективно защищать права операторов на бесплатное вхождение в многоквартирные дома для оказания услуг связи жильцам. Во многом это произошло благодаря ключевым решениям, принятым в Свердловской области.

Арбитражные суды и УФАС по Свердловской области заняли принципиальную позицию: управляющие компании и ТСЖ не имеют права взимать с провайдеров плату за допуск к общедомовому имуществу для размещения, эксплуатации и электроснабжения оборудования связи, которое используется жильцами. В судах было неоднократно доказано, что оборудование оператора связи размещается и обеспечивается электричеством в интересах собственника жилья и по его заявке, третьи лица в этот процесс вмешиваться не имеют права.

На рынке телекоммуникационных услуг подчеркивают, что ранее подобные проблемы были со всеми управляющими компаниями, причем не только в Екатеринбурге, но и по всей области.

Подобный случай произошёл в середине мая этого года в Забайкалье. Арбитражный суд Иркутской области в очередной раз признал договор использования общего имущества многоквартирных домов для размещения оборудования и сетей связи на возмездных условиях незаконным. Как отметил суд в судебном акте, достаточным основанием для размещения оборудования Оператором является договор оказания услуг связи, заключаемый с жильцами многоквартирных домов (МКД). Суд обязал управляющую компанию вернуть все уплаченные денежные средства ПАО «Ростелеком», как неосновательное обогащение.

Практика взимания платы с провайдеров управляющими компаниями, которые до сих пор не оставляют попыток «отбить» своё уплывающее из рук право на обогащение, опасна тем, что это взвинтит цены на интернет-услуги. Если в судах доводы связистов, обеспечивающих жителей интернетом, ТВ и телефонией, окажутся неуслышанными, расходы горожан на вышеуказанные услуги возрастут многократно – минимум на 150-200 процентов. Как будто «пакета Яровой» будет мало…

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