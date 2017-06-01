В Госдуме «завернули» законопроект Милонова о входе в соцсети по паспорту

Внесённый в первой половине апреля этого года проект федерального закона №145507-7 авторства единороссов В.Милонова, М.Бугеры и М.Селимханова «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не понравился не только Министерству внутренних дел РФ и даже самой фракции «Единой России», но и Правовому управлению Госдумы, которое дало отрицательную оценку законопроекту, отправив соответствующее письмо в Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Напомним, глава этого комитета Леонид Левин посчитал этот документ противоречащим всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно молодеет. Да и сам Кремль назвал инициативу Милонова «малореалистичной».

Однако это не остановило одиозного депутата-клерикала, и он обещал доработать документ, чтоб повторно внести его в Госдуму:

«Федеральное правительство и первые лица нашей страны озаботились борьбой со злоумышленной анонимностью в Интернете. Не вызывает сомнений, что данный документ, хотя и в измененном виде, будет рано или поздно одобрен».

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Правовое управление Государственной Думы посчитало, что принятие законопроекта в нынешнем виде неизбежно повлечёт «расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета», и в этом «усматриваются основания для получения на представленный законопроект заключения Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями статьи 104 Конституции Российской Федерации», а этом значит, что процесс принятия такого законопроекта будет проходить далеко не в привычном депутатам ритме быстрого принятия сразу в нескольких чтениях.

«Представленным законопроектом, — отмечает также Правовое управление, — устанавливаются правовые и организационные основы осуществления деятельности социальных сетей и пользования социальными сетями в Российской Федерации, а также предлагается установить значительные по своему содержанию требования к владельцам и пользователям социальных сетей. Согласно статье 14 проекта федерального закона контроль над исполнением его требований будет осуществляться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В настоящее время данные широкие полномочия указанным органом не осуществляются, что в свою очередь предполагает необходимость проведения дополнительных организационно-технических мероприятий и увеличение штатной численности указанного органа и, соответственно, увеличение финансирования данного федерального органа исполнительной власти за счет средств федерального бюджета».

Кроме того, законопроектом предусматривается создание межведомственного координационного органа по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях, полномочия по утверждению положения о котором и его персонального состава возложены на Правительство Российской Федерации. Правовое управление обращает внимание, что порядок функционирования и финансирования данного органа в тексте законопроекта не отражен, в связи с чем функционирование данного органа может также финансироваться за счет средств федерального бюджета.

«При этом в соответствии с частью 7.1 статьи 108 Регламента Государственной Думы Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета принимает решение о возвращении законопроекта его инициатору в случае, если законопроект, предусматривающий внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (признание их утратившими силу) или содержащий самостоятельный предмет правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях либо приостановление действия или признание утратившими силу положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заключает правовое управление.

Напомним, внесённый в апреле в Госдуму законопроект Милонова фактически устанавливает запрет на присутствие в соцсетях детей до 14 лет. Кроме этого, документ обязывает соцсети подчиняться российским федеральным законам по части «установления ограничения доступа», т.е. — банов. Проект закона также запрещает регистрацию под вымышленными именами, исключает возможность публикации любой информации, касающейся нетерпимости, нетрадиционных сексуальных отношений, курения, употребления алкоголя, нецензурной брани, порно, а также скриншотов, демонстрирующих переписку одного пользователя с другим.

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