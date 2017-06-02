Онлайн-кинотеатры заставят нотариально заверять, что они — онлайн-кинотеатры

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось два документа за авторством Минкомсвязи, которые должны регламентировать действие принятого недавно закона «Об аудиовизуальных сервисах», который должен регулировать деятельность онлайн-кинотеатров на территории Российской Федерации.
Первый документ — это проект постановления Правительства РФ«О перечне документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Разработан он был в виду «отсутствия в законодательстве перечня документов», свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно проекту постановления, владельцам аудиовизуальных сервисов, которые собираются транслировать свой контент на Россию, придётся немного побегать с бумажками. В прилагаемый перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предлагается внести:
Далее идёт список документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые необходимо будет собрать владельцам онлайн-кинотеатров и предоставить властям:
1. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учредительных документов юридических лиц.
2. Выписка из реестра акционеров, список участников общества с ограниченной ответственностью.
Документ, содержащий в соответствии с законодательством страны регистрации учредителей (участников) юридического лица сведения об уставном (складочном) капитале юридического лица или о долях в уставном (складочном) капитале.
3. Выписка из торгового реестра страны регистрации или иной эквивалентный документ в соответствии с законодательством страны регистрации учредителя (участника) юридического лица.
4. Заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
5. Копия документа, свидетельствующего о подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве (предоставляется по собственной инициативе заявителя).
6. Документы, свидетельствующие о прямом или косвенном контроле в соответствии со статьей 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях о защите информации» (при наличии).
Таким образом, удовольствие транслировать на Россию киноконтент будет стоить не только уменьшения иностранного владения до 20%, а также выполнения ещё нескольких сомнительных требований, но и таких вот бюрократических приключений с отбиванием порогов регистрационных и нотариальных контор. Прекрасная помощь малому и среднему бизнесу!
Дата начала публичного обсуждения — 1 июня 2017 года, дата окончания — 15 июня. Сроки сжатые, поэтому если у вас есть какие-то предложения и замечания к этому документу, лучше высказать их как можно раньше.
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Следующий документ также является проектом постановления Правительства РФ, но на сей раз он призван отрегулировать отношения Роскомнадзора с операторам связи и владельцами аудиовизуального сервиса, а также устанавливает «порядок ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и порядок информирования о таком ограничении».
Новые правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса определяют порядок взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса при ведении реестра аудиовизуальных сервисов (далее — реестр).
Взаимодействие надзорного ведомства с владельцем аудиовизуального сервиса осуществляется в следующих случаях:
а) направления владельцу аудиовизуального сервиса уведомления о включении его информационного ресурса в реестр с указанием требований законодательства Российской Федерации, применимых к данным информационным ресурсам;
б) предоставления владельцем аудиовизуального сервиса в Федеральную службу по надзору по надзору связи, информационных технологий и массовых коммуникаций документов, свидетельствующих о соблюдении требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях о защите информации»;
в) направления владельцу аудиовизуального сервиса требования принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
г) направления владельцем аудиовизуального сервиса заявления об исключении информационного ресурса из реестра;
д) направления владельцу аудиовизуального сервиса уведомления об исключении информационного ресурса из реестра;
е) направления владельцу аудиовизуального сервиса сообщений в рамках ведения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций реестра аудиовизуальных сервисов;
ж) направление Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запросов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
з) получения от владельца аудиовизуального сервиса информации, необходимой для ведения реестра.
Уведомление о включении аудиовизуального сервиса в реестр в форме электронного документа на русском и английском языках направляется на адрес электронной почты владельца аудиовизуального сервиса с адреса электронной почты (пока не указан) и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.
В уведомлении о включении аудиовизуального сервиса в реестр указывается:
а) номер и дата принятия решения, на основании которого данные об информационном ресурсе включены в реестр;
б) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и (или) сетевой адрес, которые позволяют идентифицировать аудиовизуальный сервис;
в) требования законодательства Российской Федерации, применяемого к аудиовизуальным сервисам.
Направляемое владельцу аудиовизуального сервиса требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации должно содержать:
а) сведение о фиксации нарушения, включая время и дату фиксации нарушения;
б) сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет», содержащей информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации, или иные сведения, позволяющие идентифицировать такую информацию (в случае, если нарушение связано с размещением информации);
в) требования законодательства Российской Федерации, нарушение которых, является основанием для направления требования;
г) срок для принятия владельцем аудиовизуального сервиса мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.
Заявление, документы и информация, указанные в подпунктах «б», «г», «з» предоставляются владельцем аудиовизуального сервиса в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в электронном виде на адрес электронной почты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (пока не указан), посредством личного кабинета владельца аудиовизуального сервиса на официальном сайте в сети «Интернет» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций rkn.gov.ru или на бумажном носителе, подписанном владельцем аудиовизуального сервиса или его представителем, по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, строение 2.
Взаимодействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами связи, предоставление операторам связи информации об информационных ресурсах, в отношении которых требуется принятие мер в соответствии с частью 10 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», осуществляется посредством информационной системы взаимодействия круглосуточно в автоматическом режиме.
Оператору связи обеспечивается предоставление следующей информации:
а) доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют идентифицировать аудиовизуальный сервис;
б) номер и дата принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.
Получение оператором связи доступа к этой информации осуществляется посредством обращения к элементу информационной системы взаимодействия — информационному ресурсу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.
Авторизация оператора связи для обращения к указанному информационному ресурсу осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В проекте постановления также приведены «Правила ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о таком ограничении». Согласно документу, «ограничение доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет», оператор связи), в соответствии с требованием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, которое принято на основании вступившего в законную силу решения суда». После решения суда Роскомнадзор в течение одного рабочего дня направляет оператору связи требование об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, после чего оператор, получивший решение суда и «интернет-координаты» проштрафившегося сервиса, должен обратиться за информацией к Реестру vigruzki.rkn.gov.ru. В течение суток после получения требования Роскомнадзора оператор обязан ограничить доступ к аудиовизуальному сервису на территории РФ.
Решение о возобновление доступа к аудиовизуальному сервису Роскомнадзор принимает в течение трёх рабочих дней с момента получения вступившего в законную силу решения суда, либо также в течение 3-х дней — после исполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», или — в течение одного рабочего дня после исключения сервиса из реестра.
Одновременно с принятием решения о возобновлении доступа к аудиовизуальному сервису Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций исключает сведения о доменном имени и (или) указателях страниц сайта в сети «Интернет» и (или) сетевом адресе аудиовизуального сервиса, а также номера и даты принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису из перечня сведений, предоставляемого операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.
Возобновление доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется операторами связи на основании отсутствия сведений об аудиовизуальном сервисе в перечне сведений, предоставляемого операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций посредством сайта в сети «Интернет» (пока не указан)rkn.gov.ru. предоставляет информацию о факте и основаниях ограничения доступа к аудиовизуальному сервису по запросу, содержащему конкретные доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес. Плата за предоставление такой информации не взимается.
Дата публичного обсуждения — также, как и в первом документе, 1 июня сего года, окончания — 15.06.2017. В этом случае тоже следует поторопиться оставить свои комментарии к инициативе Минкомсвязи, потому что на обсуждение осталось меньше двух недель.
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