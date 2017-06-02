Онлайн-кинотеатры заставят нотариально заверять, что они — онлайн-кинотеатры

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось два документа за авторством Минкомсвязи, которые должны регламентировать действие принятого недавно закона «Об аудиовизуальных сервисах», который должен регулировать деятельность онлайн-кинотеатров на территории Российской Федерации.

Первый документ — это проект постановления Правительства РФ«О перечне документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Разработан он был в виду «отсутствия в законодательстве перечня документов», свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно проекту постановления, владельцам аудиовизуальных сервисов, которые собираются транслировать свой контент на Россию, придётся немного побегать с бумажками. В прилагаемый перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предлагается внести:

документы свидетельствующие о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением, представляются в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью владельца аудиовизуального сервиса;

документы и сведения, указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением, представляются в отношении всех лиц, перечисленных в части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

в случае, если указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением, документы составлены на иностранном языке, они представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык с проставлением апостиля компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен, за исключением случаев, если апостиль не требуется в соответствии с международным договором Российской Федерации;

документы, свидетельствующие о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» представляются в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в электронном виде в течение двух месяцев со дня получения владельцем аудиовизуального сервиса уведомления о включении его информационного ресурса в реестр аудиовизуальных сервисов, а также в случае изменения сведений о владельце аудиовизуального сервиса, содержащихся в реестре аудиовизуальных сервисов.

Далее идёт список документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые необходимо будет собрать владельцам онлайн-кинотеатров и предоставить властям:

1. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учредительных документов юридических лиц.

2. Выписка из реестра акционеров, список участников общества с ограниченной ответственностью.

Документ, содержащий в соответствии с законодательством страны регистрации учредителей (участников) юридического лица сведения об уставном (складочном) капитале юридического лица или о долях в уставном (складочном) капитале.

3. Выписка из торгового реестра страны регистрации или иной эквивалентный документ в соответствии с законодательством страны регистрации учредителя (участника) юридического лица.

4. Заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).

5. Копия документа, свидетельствующего о подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве (предоставляется по собственной инициативе заявителя).

6. Документы, свидетельствующие о прямом или косвенном контроле в соответствии со статьей 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях о защите информации» (при наличии).

Таким образом, удовольствие транслировать на Россию киноконтент будет стоить не только уменьшения иностранного владения до 20%, а также выполнения ещё нескольких сомнительных требований, но и таких вот бюрократических приключений с отбиванием порогов регистрационных и нотариальных контор. Прекрасная помощь малому и среднему бизнесу!

Дата начала публичного обсуждения — 1 июня 2017 года, дата окончания — 15 июня. Сроки сжатые, поэтому если у вас есть какие-то предложения и замечания к этому документу, лучше высказать их как можно раньше.

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Следующий документ также является проектом постановления Правительства РФ, но на сей раз он призван отрегулировать отношения Роскомнадзора с операторам связи и владельцами аудиовизуального сервиса, а также устанавливает «порядок ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и порядок информирования о таком ограничении».

Новые правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса определяют порядок взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса при ведении реестра аудиовизуальных сервисов (далее — реестр).

Взаимодействие надзорного ведомства с владельцем аудиовизуального сервиса осуществляется в следующих случаях:

а) направления владельцу аудиовизуального сервиса уведомления о включении его информационного ресурса в реестр с указанием требований законодательства Российской Федерации, применимых к данным информационным ресурсам;

б) предоставления владельцем аудиовизуального сервиса в Федеральную службу по надзору по надзору связи, информационных технологий и массовых коммуникаций документов, свидетельствующих о соблюдении требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях о защите информации»;

в) направления владельцу аудиовизуального сервиса требования принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;

г) направления владельцем аудиовизуального сервиса заявления об исключении информационного ресурса из реестра;

д) направления владельцу аудиовизуального сервиса уведомления об исключении информационного ресурса из реестра;

е) направления владельцу аудиовизуального сервиса сообщений в рамках ведения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций реестра аудиовизуальных сервисов;

ж) направление Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запросов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

з) получения от владельца аудиовизуального сервиса информации, необходимой для ведения реестра.

Уведомление о включении аудиовизуального сервиса в реестр в форме электронного документа на русском и английском языках направляется на адрес электронной почты владельца аудиовизуального сервиса с адреса электронной почты (пока не указан) и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

В уведомлении о включении аудиовизуального сервиса в реестр указывается:

а) номер и дата принятия решения, на основании которого данные об информационном ресурсе включены в реестр;

б) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и (или) сетевой адрес, которые позволяют идентифицировать аудиовизуальный сервис;

в) требования законодательства Российской Федерации, применяемого к аудиовизуальным сервисам.

Направляемое владельцу аудиовизуального сервиса требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации должно содержать:

а) сведение о фиксации нарушения, включая время и дату фиксации нарушения;

б) сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет», содержащей информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации, или иные сведения, позволяющие идентифицировать такую информацию (в случае, если нарушение связано с размещением информации);

в) требования законодательства Российской Федерации, нарушение которых, является основанием для направления требования;

г) срок для принятия владельцем аудиовизуального сервиса мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.

Заявление, документы и информация, указанные в подпунктах «б», «г», «з» предоставляются владельцем аудиовизуального сервиса в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в электронном виде на адрес электронной почты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (пока не указан), посредством личного кабинета владельца аудиовизуального сервиса на официальном сайте в сети «Интернет» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций rkn.gov.ru или на бумажном носителе, подписанном владельцем аудиовизуального сервиса или его представителем, по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, строение 2.

Взаимодействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами связи, предоставление операторам связи информации об информационных ресурсах, в отношении которых требуется принятие мер в соответствии с частью 10 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», осуществляется посредством информационной системы взаимодействия круглосуточно в автоматическом режиме.

Оператору связи обеспечивается предоставление следующей информации:

а) доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют идентифицировать аудиовизуальный сервис;

б) номер и дата принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.

Получение оператором связи доступа к этой информации осуществляется посредством обращения к элементу информационной системы взаимодействия — информационному ресурсу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.

Авторизация оператора связи для обращения к указанному информационному ресурсу осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В проекте постановления также приведены «Правила ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о таком ограничении». Согласно документу, «ограничение доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет», оператор связи), в соответствии с требованием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, которое принято на основании вступившего в законную силу решения суда». После решения суда Роскомнадзор в течение одного рабочего дня направляет оператору связи требование об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, после чего оператор, получивший решение суда и «интернет-координаты» проштрафившегося сервиса, должен обратиться за информацией к Реестру vigruzki.rkn.gov.ru. В течение суток после получения требования Роскомнадзора оператор обязан ограничить доступ к аудиовизуальному сервису на территории РФ.

Решение о возобновление доступа к аудиовизуальному сервису Роскомнадзор принимает в течение трёх рабочих дней с момента получения вступившего в законную силу решения суда, либо также в течение 3-х дней — после исполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», или — в течение одного рабочего дня после исключения сервиса из реестра.

Одновременно с принятием решения о возобновлении доступа к аудиовизуальному сервису Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций исключает сведения о доменном имени и (или) указателях страниц сайта в сети «Интернет» и (или) сетевом адресе аудиовизуального сервиса, а также номера и даты принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису из перечня сведений, предоставляемого операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.

Возобновление доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется операторами связи на основании отсутствия сведений об аудиовизуальном сервисе в перечне сведений, предоставляемого операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций посредством сайта в сети «Интернет» (пока не указан)rkn.gov.ru. предоставляет информацию о факте и основаниях ограничения доступа к аудиовизуальному сервису по запросу, содержащему конкретные доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес. Плата за предоставление такой информации не взимается.

Дата публичного обсуждения — также, как и в первом документе, 1 июня сего года, окончания — 15.06.2017. В этом случае тоже следует поторопиться оставить свои комментарии к инициативе Минкомсвязи, потому что на обсуждение осталось меньше двух недель.

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