Владельцы заблокированных сайтов начали против Роскомнадзора «интернет-войну»

Своеобразный троллинг российского надзорного ведомства, который затеяли владельцы заблокированных на территории РФ сайтов, постепенно перерастает в некое подобие «партизанской интернет-войны».

Сегодня стало известно, что у многих пользователей России некоторое время был недоступен Telegram, поскольку владелец заблокированного Роскомнадзором домена dymoff.space решил добавить в DNS IP-адреса сразу нескольких ресурсов, в числе которых оказались Telegram, Facebook, Badoo, Pikabu, Одноклассники, сайт РЖД, MailRu, РБК, Booking.com, НТВ, Reg.ru, технический сайт системы «Ревизор» и много других. Таким образом, крайне абсурдная система блокировок, разработанная российскими властями начала работать сразу против всех.

Представитель Минкомсвязи Вартан Хачатуров так прокомментировал данную ситуацию у себя на странице в Facebook:

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Рассерженные действиями российских цензурных органов пользователи решили пойти ещё дальше — они готовы приобрести разделегированные домены, которые были ранее заблокированы Роскомнадзором, и внести в DNS IP-адреса сайтов, «которые [им] неугодны, чтобы сделать их недоступными у значительной части российских провайдеров».

Стоит заметить, что далеко не у всех предоставляющих услуги интернет-связи операторов есть возможность дифференцированно блокировать сайты по IP. Как мы уже писали ранее, порой из-за этого в бан-листе на территории России оказываются вполне невинные сайты и паблики вроде Disney или Discovery, — и ни сами провайдеры, ни Роскомнадзор с этим ничего поделать не могут, да и не хотят. Неизвестные «интернет-борцы» с цензурой не могли не воспользоваться подобными брешами в технологии блокировок, и теперь российские надзорные органы в связке с провайдерами, а также пользователями — тоже, ждёт непростое время.

В то же время, есть мнение, что это может не только посеять панику в рядах российских цензурных органов, но и развязать руки властям:

«ЭТО НЕ БАГ, ЭТО ФИЧА.

Все эти игры приведут к появлению белого списка, белый список это промежуточная цель, далее, когда черный список разрастется до размеров советского энциклопедического словаря, что вызовет технические сложности, логично будет его упразднить до одной записи *.*, под видом что это дешевле чем модернизировать оборудование, и цель тоталконтрол достигнута. лягушку надо варить медленно».

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Как справедливо заметили авторы паблика «IT уголовные дела СОРМ россиюшка», сложившаяся ситуация — это далеко не ЧП, а закономерный итог политики цензурирования интернета, а также крайнего непрофессионализма тех, кто разрабатывал систему блокировок в России — что в технологическом, что в правовом плане: «Все специалисты, которые собирались с РКН на «круглых столах» кричали об этом. Вы их игнорили и говорили, что «что-нибудь придумаете потом». Ну что, придумали?».

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