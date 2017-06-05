Президент велел чиновникам обратить внимание на blockchain

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился и побеседовал с создателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным. «В.Бутерин рассказал о возможностях использования разработанных им технологий в России. Президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнёрами. Беседа состоялась по завершении встречи главы государства с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций», — сообщается на сайте Кремля.

Разработанная Бутериным в 2014 году платформа Ethereum используется для создания смарт-контрактов и децентрализованных приложений на основе блокчейн-технологии, которые применяются для совершения финансовых сделок и позволяют установить любые условия для них. Ethereum в настоящее время сотрудничает с некоторыми крупными международными банками, например Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, а также с компанией Microsoft.

Ранее, выступая на ПМЭФ, заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова объявила, что в 2017 году совместно со странами ЕАЭС может быть запущен пилотный проект по использованию блокчейна в сфере финансовых услуг.

Правда, подход властей к использованию blockchain в данном случае весьма специфический, хотя и предсказуемый — государство, прежде всего, интересует контроль над действиями пользователей в Сети и вопросы госбезопасности.

После встречи членов правительства с Президентом и обсуждения вопросов внедрения цифровой экономики, Путин, по словам вице-премьера Игоря Шувалова, «заболел этим вопросом». В беседе с журналистами Шувалов озвучил три задачи, требующие оперативного решения. Во-первых, создание общей платформы на основе блокчейн для идентификации личности, которая свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы безопасности государства. Работу над этим возглавили зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и министр связи Николай Никифоров, рассказал Шувалов.

«В ближайшие месяцы мы будем иметь готовый проект. Если другие [участники дискуссии] больше предлагают конкретные технологии, то моя задача — сделать так, чтобы законодательство позволило внедрить эти технологии в нашу жизнь», — отметил чиновник.

Вторая задача — обеспечение «цифровой прослеживаемости товаров». В России сейчас большой объем неучтенной торговли, рассказал Шувалов. Необходимо, чтобы легальный сектор был больше 90%. «Нужно видеть полное движение товаров, но не чтобы обеспечить тотальный контроль, а чтобы улучшить фискальную дисциплину и защитить легального производителя», — пояснил вице-премьер.

И последний момент, на который обратил внимание Шувалов, — это электронная защита титула собственника. По его словам, необходимо создать механизм, разрывающий зависимость от чиновника, который регистрирует право собственности и может влиять на возможность его потери.

Напомним, ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Санкт-Петербургского юридического форума также уделил внимание проблеме внедрения технологии blockchain в России. Премьер заявил, что ценность системы blockchain именно в том, что формально на нее никто не влияет, однако при этом всё-таки необходимы какие-то «параметры регулирования» и законодательное понимание функционирования блокчейна. Решение проблем «умного общества» удобнее искать в формате «мягкого права», заметил тогда глава правительства, «поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, нет национальной локализации, привязки к определенному регулированию».

Встречавшийся с Путиным создатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что конфликт, когда государство будет пытаться контролировать blockchain, а пользователи — стараться избегать этого, будет длиться вечно:

«Это своеобразная математическая война. Но свойства системы таковы, что ни одна сторона не сможет в итоге выиграть».

.

Технология blockchain, уверен Бутерин, помогает всем странам мира, и поэтому в ситуации с обращением к нему российских властей он готов помогать, рассказывать, поддерживать сотрудничество, «чтобы показать, как можно эту технологию использовать и нашу страну улучшить».

«Базовая идея блокчейн, говорит Бутерин, – это децентрализованный компьютер, который работает через несколько тысяч компьютеров, которые распределены по всему миру. Получается система, где все операции зависят не от какого-то одного компьютера, человека или компании, а от работы всей сети вместе. Получается система, которая не контролируется одной системой или компанией и которая очень безопасна. Ее очень сложно атаковать или взломать». И если внутри системы произойдёт какой-то сбой, то для продолжения её функционирования теоретически хватит половины участвующих в работе машин.

Относительно введения национальной криптовалюты вместо признания биткоина, Бутерин считает, что «вместо — это не правильно»:

«Самый правильный путь – это и признавать существующие криптовалюты, и понимать, что это очень хорошая технология, которая может серьезно увеличить эффективность мировой экономики. И одновременно думать, как центробанки могут эти технологии использовать, чтобы улучшить эффективность своей собственной валюты. Понятно, что есть люди, которые пытаются использовать биткоины, чтобы зарабатывать на взломе чужих компьютеров. Но практически каждая современная технология, которая усиливает общество, усиливает не только хороших, но и плохих людей. Так же, как было с Интернетом – позитивных применений у него больше, чем негативных. Но если из боязни перед плохим все закрыть, то вред будет гораздо больший. Понятно, что есть риски. Надо придумывать стратегию снижения рисков. Но так, чтобы технологии не слишком замедлять».

.

Злоупотребления, связанные с использованием системы blockchain, также неизбежны, считает Бутерин, и самая опасная на сегодня ситуация — это люди, которые зашифровывают файлы на компьютерах, а потом требуют заплатить им в криптовалюте. Однако задача по снижению рисков не столько в том, чтобы «выгнать всех «волков», — потому что они часто анонимны, а значит выгнать каждого из них невозможно», — сколько «дать каждой «овце» щит». То есть необходимо увеличить безопасность оперативных и финансовых систем. Нужно думать, как использовать блокчейн-криптографические технологии, чтобы доказать, как какие-то системы для злоупотреблений невозможно использовать, уверен создатель Ethereum.

.

.

Читайте также:

Дмитрий Медведев считает, что blockchain нуждается в правовом регулировании

🔓

Правительство присматривается к Blockchain для госуправления и развития экономики России

🔓

Подмосковный фермер собрал криптоинвестиций на $ 500 000

🔓

Центробанк России ищет разработчика blockchain-решения для платформы Мастерчейн

.

