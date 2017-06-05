Украинская киберполиция проинструктировала провайдеров, как блокировать российские сайты

«В целях обеспечения выполнения Указа Президента Украины [по блокировке некоторых российских сайтов], разработан ряд рекомендация для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности», — указано на официальном сайте ведомтсва.

Напомним, многие провайдеры и операторы связи Украины с неодобрением отнеслись к распоряжению Петра Порошенко и Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины блокировать ряд российских сайтов. Кроме неконституционности введения подобного рода интернет-цензуры, провайдеры подчёркивали техническую невозможность выполнения указаний властей, а также прогнозировали неизбежные затраты на приобретение оборудования, которое позволит сделать полную блокировку. Но уже в первые же дни после вступления указа в силу, ряд провайдеров и операторов всё-таки начал блокировать ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники, Яндекс и другие российские ресурсы (даже для пользователей в Крыму).

Кроме провайдеров, против блокировок высказались правозащитные, юридические и другие организации, а также простые украинские пользователи интернета. Тем не менее, в процесс ограничения доступа российских ресурсов включаются всё больше сервисов связи, а в офисах наиболее несговорчивых из них Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски, выдвигая абсурдные обвинения в госизмене и работе на российские спецслужбы.

Выпустив инструкцию для провайдеров, украинские киберполицейские описали несколько способов блокировок сайтов, одним из самых эффективных и дешёвых назвав блокировку по IP:

«Департамент киберполиции Нацполиции Украины предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к веб-ресурсам (которые в данное время являются запрещёнными в использовании на территории Украины) без закупки специального технического оборудования. …Работники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировок, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокирования IP-адреса. Более того, настройка оборудования согласно таким рекомендациям не потребует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники».

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Своеобразно киберполицейские отреагировали на всплеск интереса к средствам обхода интернет-блокировок, в частности — специализированным браузерам. «Они [средства обхода блокировок], под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным сайтам, — считают сотрудники киберполиции, — на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя. В будущем полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они таким образом могут получить возможность использования компьютеров пользователей в противозаконных действиях».

Также киберполиция напомнила, что будет реагировать на сообщения относительно продолжения деятельности веб-сайтов, доступ к которым ограничен.

Стоит напомнить украинским киберполицейским недавний печальный опыт российских властей по блокировке сайтов по IP. Способ, который назван ими «эффективным и не требующим дополнительных финансовых вливаний», уже поставил соответствующие российские надзорные ведомства в крайне неловкое положение. Напомним, противники блокировок, а также рассерженные владельцы внесённых в бан интернет-ресурсов начали своего рода «партизанскую интернет-войну» против Роскомнадзора. Они вписывают в DNS заблокированных или готовящихся к блокировке сайтов сетевые адреса разрешённых на территории РФ страничек (главным образом, технологические сайты РКН, а также некоторые государственные или просто популярные у россиян порталы), и провайдерам ничего не остаётся, как вносить их «автоматом» в бан-лист. Таким образом, некоторым россиянам вчера оказались недоступны такие сервисы, как Telegram, Facebook, Badoo, Pikabu, Одноклассники, сайт РЖД, MailRu, РБК, Booking.com, НТВ, а также Reg.ru, технический сайт системы «Ревизор» и многие другие сайты. Поскольку украинские власти перенимают у российских те же самые методы цензурирования Сети, то не сложно спрогнозировать конечный итог подобной «пляски на граблях».

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