Ветеранов боевых действий и силовых структур попросят отцензурировать Рунет

К вопросу регулирования интернета в России хочет подключиться всё большее число различных сомнительных организаций, имеющих весьма отдалённое отношение к экспертам в области современных технологий. При этом подход в обработке и анализе полученных результатов «исследований» от новоявленных сетевых «экспертов» вызывает не меньше вопросов, чем источник их получения.

Опираясь на исследования, предоставленные провластным проектом «Медиагвардия», рождённого в недрах «Молодой гвардии Единой России (МГЕР)», ОП РФ выступила с инициативой привлечь ветеранов боевых действий и силовых структур к поиску экстремизма в интернете. По сведениями «Медиагвардии», которая промониторила 220 групп ВКонтакте, подростки проявляют интерес к суицидальному контенту, а также склонны посещать пропагандирующий экстремизм и терроризм контент. «Медиагвардейцы» утверждают, что 22% подписчиков подобных групп – подростки, которые попадают под влияние вербовщиков террористических организаций через социальные сети. Также широко распространён в интернете и «наркотический» контент — в 60% случаях информация о наркотиках публикуется на сайтах или агрегаторах, 30% – в мессенджерах, 10% – на страницах социальных сетей, при этом специализированных мобильных приложений обнаружено не было.

В марте «Медиагвардия» утверждала, что «только в российском сегменте соцсети «ВКонтакте» в «группах смерти» сегодня состоит более 70 тысяч подростков, в украинском — порядка 35 тысяч. Появились они и в других странах, где велика доля русскоговорящего населения, — от Эстонии до Израиля. Только с начала года было заблокировано более четырех тысяч подобных групп — более 70 групп в сутки».

Никаких данных о том, какое образование имеют мониторившие Рунет «исследователи», какой методикой они пользовались, при каком НИИ эти «исследования» проводились, не предоставлено. Таким образом, у малофеевской «Лиги БезИнтернета» появились то ли коллеги, то ли конкуренты по манипулированию массовым сознанием мало представляющих себе природу интернета и соцсетей россиян. Опираясь на косвенные данные, они предоставляют своей целевой аудитории максимально «удобные» данные, с помощью которых можно вытворять всё, что хочешь с законодательством, воплощать в жизнь самые безумные запреты и странноватые инициативы.

К сожалению, к армии подверженных истерии граждан нашей необъятной Родины присоединились и члены Общественной палаты РФ. В ОП РФ указывают, что на общедоступных сайтах в Интернете все чаще стала появляться запрещенная или сомнительная информация. Основной упор делается на её потребление самой податливой аудиторией – молодежной.

По словам члена ОП Дмитрия Галочкина, ветераны – действительно самая активная часть гражданского общества. Зампред Всероссийской общественной организации военных «Боевое братство» Геннадий Шорохов подтвердил заинтересованность ветеранов в розыске онлайн-нарушителей. Он отметил, что многие бывшие силовики и сейчас активно участвуют в антиэкстремистских мероприятиях, например проводят профилактическую работу в школах. Ранее к мониторингу соцсетей власти пытались привлечь блогеров, но многие из них отказались помогать силовым структурам.

В своей программе ОП предлагает сделать упор на поисках «уроков» так называемого «украинского сценария», специфике сетевого воздействия запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и суицидальных группах. Представители ОП, кстати, убеждены, что вовлечение молодежи в исламский радикализм продолжает оставаться массовым, о чем свидетельствует и официальная статистика.

При этом региональные палаты рапортуют наверх, что выявление в соцсетях признаков экстремизма требует исследований специалистов, которые есть не во всех субъектах. Например, по словам начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД по Белгородской области Григория Борисовского, ближайшие судебные учреждения, где можно заказать экспертизу, находятся в Курске или Воронеже: «В связи с большим объемом поступающих материалов это занимает длительное время и не позволяет принять своевременное решение о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц».

Пугает та некомпетентность, с которой представители ОП РФ подошли даже к тем сомнительным данным «Медиагвардии», о которых написано выше. РосКомСвобода уже неоднократно обращала внимание на то, что введение ещё большего количества запретов никак не сказываются на положительной динамике ни снижения наркомании, ни уменьшения количества случаев насилия над детьми. Напротив, показатели только ещё более ужасающи, нежели они были до того момента, как началось наступление на свободу Рунета.

Касаемо же так называемых «групп смерти», власти уже сами запутались в своих данных, то заявляя о резком росте количества детских и подростковых самоубийств, то рапортуя об их снижении. Апофеозом непрофессионального подхода к проблеме, а также желания на «горячей» теме закрутить гайки стала манипуляция с данными об общем количестве подростковых самоубийств, которые устами ангажированных СМИ превратились в «720 погибших пол влиянием групп смерти», и, как следствие, принятие скандального законопроекта за авторством одиозного депутата Ирины Яровой.

Прискорбно видеть тенденцию увеличения количества организаций и объединений, желающих поиграться в таких вот манипуляторов общественным мнением. Конечно, о борьбе за умы молодёжи здесь речи идти не может, особенно когда взрослые люди скатываются до такого абсурда, как привлечение ветеранов боевых действий и силовых структур к мониторингу интернета. От увеличения количества цензоров польза цензуры не увеличивается. Тем более, когда дело касается такой отрасли, как интернет. Последствия управления, условно говоря, космическим кораблём с помощью каменного топора мы уже имеем удовольствие наблюдать в течение последних пары дней.

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