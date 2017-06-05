В слежку за пользователями хотят внести поправки и отодвинуть сроки её реализации

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал сроки исполнения «пакета Яровой» о хранении данных «нереальными». В беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме Чемезов заявил, что для реализации инициативы, скорее всего, придется менять российское законодательство.

По его словам, для определения требований, которые будут представлены операторам связи, сформирована рабочая группа из представителей Минкомсвязи, «Ростеха» и Федеральной службы безопасности:

«Создана рабочая группа, возглавляют её представители Министерства связи. В эту рабочую группу входят наши представители, ФСБ, всех заинтересованных лиц. Они занимаются подготовкой, мы предложения даем. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением».

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Чемезов допустил, что сроки вступления в силу положений «пакета Яровой» могут быть продлены. По его словам, поправки, регламентирующие сроки и объемы хранения информации, могут быть готовы в июле.

Сам закон 374-ФЗ вступает в силу 1 июля 2018 г. Операторы опасаются, что оборудование для закона Яровой не появится в срок. Они попросили предоставить им технические характеристики этого оборудования, а также сведения об устанавливаемом на него программном обеспечении. Кроме того, рабочей группой «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ было выдвинуто предложение протестировать техническую часть 374-ФЗ, но эта инициатива вызвала резко негативную реакцию ФСБ.

Другое предложение облегчить внедрение скандального закона путём переноса срока его внедрения, которое сделал сенатор Антон Беляков, в штыки воспринял профильный комитет Госдумы во главе с Леонидом Левиным. Однако реальность всё-таки диктует властям и околовластным компаниям свои условия, и крепость властного упрямства в этом вопросе постепенно начинает трещать по швам.

В конце мая этого года Минкомсвязь подготовила предложения о поэтапном запуске «пакета Яровой». Начать ведомство предлагает с регионов, и с объёма данных для хранения несколько меньшего, нежели ожидалось изначально.

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