Чёрно-белые списки

Суть происходящего подробно описана в данном посте, и нет смысла заново описывать события. Адекватных способов противодействия «атаке на DNS заблокированного интернет-ресурса» у Роскомнадзора нет. И настолько нет, что Роскомнадзору приходится писать письма, в которых операторам связи региональные представители надзорного ведомства дают витиеватые указания о «запрете блокировки» определенных IP-адресов.
Роскомнадзор сам себя загнал в текущее состояние, о чем неоднократно, не раз, не два предупреждали специалисты по телекоммуникациям.
Административно происходит же следующее:
Эдакая управленческая петля…
Так в чем проблема механизма блокировок, прописанная в регламентах by design?
Очень просто. Интернет это динамическая система, которая постоянно изменяется и адаптируется под условия.
Ну, к примеру — реестр запрещенных сайтов, как информационная база данных, содержит следующие поля — приведем скриншот:
Нас интересуют поля Домен/URL и IP-адрес.
Юридически, практически и технически между этими полями должен стоять логический операнд конъюнкции — «логическое И». Блокироваться должен ресурс, который имеет «И» указанный домен/URL, «И» указанный IP-адрес.
Но Роскомнадзор, суд, ФСКН, и даже МВД не может повлиять на технические характеристики соответствия «универсального указателя ресурса» IP-адресу. Система, напомню, динамическая — параметрами записи соответствия URL и IP-адреса управляет владелец домена. И сделано это совершенно обосновано — мало ли что может случиться с провайдером, владеющим блоком IP-адресов. Именно для этого и был изобретен DNS в далеком 1987 году (тридцать лет назад, между прочим!) в RFC-1034.
Можно ли как-то упорядочить и централизовать законодательно регистрацию DNS административным порядком? Думаю — нет. Потому что ни одна централизованная система не сравнится по производительности с системами самообслуживания, которой, по сути, и является система DNS — владелец домена волен прописать в Resource Records что угодно, когда угодно и по любому поводу, который придет в голову владельцу.
И, что важно для РКН — вся система DNS находится не в ведении каких-либо органов государственной власти. И тем более — российских, которые к изобретению феномена «глобальной сети» не имеют ровным счетом никакого отношения.
Следовательно, записи в реестре по логике «И» не имеют практического смысла — владелец заблокированного ресурса тут же «организует переезд» на другой IP-адрес и станет вновь доступным.
Поэтому, в реестре и контролирующем аудиторе «АС Ревизор» сделаны расширительные толкования класса: “тут блокируем, тут не блокируем, но штраф все равно выпишем”. В телеграмм-канале «Я люблю АС «Ревизор»» (который, кстати, ведут сотрудники одного из подразделений РКН — ФГУП РЧЦ) эти практики очень бурно обсуждаются — рекомендую для изучения.
В то же время расширения практики блокировок в управленческой петле контроля «Ревизором» на логику «ИЛИ» приводит к совсем уж юридически (и тем паче — технически) ничтожным практикам «запрета блокировок», как, например, в указанном письме выше за подписью «и.о. заместителя руководителя».
Но на этом технические проблемы реестра не заканчиваются. Даже больше — они только начинаются! И великие проблемы идеи черного списка с текущей реализацией еще впереди.
Я вижу минимум две технические проблемы, которые произойдут в самом ближайшем будущем:
.
Да что там далеко ходить — вот сайт Президента России, который ссылается на безобиднейший schema.org, где описываются структуры данных:
.
Но никто не мешает «злодеям» внести «схемы» в список блокировок по IP и тем самым нарушить корректность работы «главного сайта страны».
Я лично уверен, что очень скоро с этим проблемами мы столкнемся практически.
Что со всем этим делать — не понятно. Точнее — понятно, но РКН и тем более Государственной Думе и всем кормящихся с «ведения реестра», это предложение не понравится. Предложение простое — прекратить заниматься ерундой с блокировками и заняться наконец своими прямыми обязанностями — ловить злодеев, наркоторговцев, экстремистов и прочих физических лиц, нарушающих законодательство, о котором так радеют.
Впрочем, горячие головы «за законность и правопорядок» выдвигают новую идею — раз нельзя корректно эксплуатировать «черные списки» — то есть логическое исполнение принципа «разрешено все, что не запрещено», то давайте введем практику «белых списков». То есть принцип: «запрещено все, кроме того, что явно разрешено».
Это технически выполнимый принцип. Так сделать можно. Технически. Но посмотрим, как это будет реализовано административно-юридически. По аналогии с пунктами, приведенными выше:
Вам не кажется, что тогда процесс развития интернета чуточку замедлится? Мне — кажется. Кроме того, это, как говорится — «создаст предпосылки для коррупции». Ну действительно — почему бы не получить немного денег за то, чтобы посодействовать быстрейшему внесению в «белый реестр» определенного ресурса от «хорошего человека»? Или наоборот. Скажем, случайно потерять «заявление» от ресурса не очень хорошего.
Ну, или в «этих наших интернетах» будет несколько сотен сайтов, одобренных государственными органами (мечты Милонова и Мизулиной), что приведет к замедлению развития собственно интернета, а за ним и экономического развития вообще. Ибо, если нет новых интернет-проектов, то нет и развития — вполне понятная логическая цепочка.
Так и живем!
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Михаил Климарёв, ЗаТелеком, специально для «РосКомСвободы»
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