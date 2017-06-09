Wikipedia может открыть своё представительство в Tor

Экс-вице-президент Wikimedia Italy Кристиан Консонни (Cristian Consonni) предложил создать «темную» веб-версию сайта Wikimedia, доступную через Tor Browser, сообщает издание Motherboard. Теперь доступ к Википедии можно получить через браузер Tor, который пользуется популярностью среди пользователей, проживающих в странах, где интернет подвергается жесткой фильтрации со стороны властей.

Несколько редакторов, среди которых Дэвид Куэнка Тудела (David Cuenca Tudela), одобрили эту идею, однако многие не согласились с Консонни по одному главному пункту. Тот считает, что пользователи Tor должны иметь возможность редактировать статьи в Википедии, в том числе и те, которые в настоящее время не разрешены для таких правок, за исключением особых случаев.

Ряд википедисто» не хотят, чтобы пользователи Tor имели возможность редактировать статьи «из-за большого объема известных нам злоупотреблений в этом направлении», — сказал один из пользователей.

В настоящее время Википедия блокирует проблемных пользователей на основе их IP-адресов, однако, например, используя браузер Tor, можно заходить для правок в Википедию каждый раз всё с новых и с новых сетевых адресов.

Создание «темной» веб-версии Википедии обеспечило бы надежную защиту энциклопедии в тех местах, где она подвергается цензуре. Такие страны, как Китай, Иран и Россия блокируют доступ своих граждан к значительному числу статей на сайте, а порой и всю энциклопедию. Даже, казалось бы, либеральные страны, такие как Великобритания и Франция, в прошлом пытались подвергнуть цензуре часть сайта (в РФ в настоящее время — нет, в 2015 году произошла однократная блокировка Википедии на несколько часов, при этом ряд статей до сих пор внесены в реестр запрещенных сайтов без ограничения доступа к ним — прим.ред.).

Правительствам было бы гораздо сложнее подвергать цензуре или контролировать «темную» веб-версию Википедии. Но Консонни и единомышленников волнует не только проблема слежки — он надеется, что Wikipedia в «темной паутине» поможет улучшить репутацию Тора, чем браузер часто рассматривается как инструмент для торговцев наркотиками и других преступников, а не, скажем, средство избежать государственной слежки для читателей энциклопедии.

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«…доступ к Википедии через Tor будет способствовать осознанию самого Tor как технологии защиты конфиденциальности пользователей», — написал Консонни в своем предложении.

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Википедия не первый веб-ресурс, который приходит в анонимные сети. В 2014 году Facebook запустил версию, которая работает на Tor. ProPublica, некоммерческая организация журналистских расследований, последовала их примеру в прошлом году.

Консонни считает, что преимущества «луковой» защиты конфиденциальность по сравнению с использованием HTTPS не так уж значительны при посещении Wikipedia, однако иметь под рукой такой вариант было бы неплохо.

«Я думаю, что все основные веб-сайты должны иметь версии для Tor», — продолжил он.

Если Википедия построит версию для Tor, Консонни надеется, что проект будет организован через некоммерческий фонд Викимедиа, а не через третью сторону, которая потенциально может быть «слепой и недоброжелательной» по отношению к пользователям.

Проект Tor пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

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