Штрафы за предоставление доступа к поиску и VPN

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия», бывший представитель российского монополиста связи «Ростелеком»), Николай Рыжак («Справедливая Россия», генерал-майор полиции и ФСБ, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции), Александр Ющенко (КПРФ, автор множества «регулирующих до смерти» Рунет законопроектов).

Первый законопроект предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Второй законопроект вносит поправки в КоАП и устанавливает, во-первых, штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся. В обоих случаях штрафы аналогичны по размерам:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

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А во-вторых, дополняет существующую статью КоАП и вводит новый вид штрафов и для … приготовьтесь … «владельца информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца информационного ресурса, в том числе сайта в сети «Интернет», посредством которого осуществляется доступ к таким информационно- телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин». Переводя на русский язык — штраф для владельца VPN и подобных средств туннелирования/проксирования.

И он будет вот таким:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей».

Повторное в течение года совершение административного правонарушения:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток».

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Авторы данных законов предлагают предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.

За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Авторы инициативы заявляют, что в настоящее время существует возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в поисковиках, а также часто используются технологии, позволяющие обойти блокировку запрещенных ресурсов. Используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети.

Затронет законопроект и деятельность поисковиков, которым придётся сотрудничать с Роскомнадзором, удаляя из поискового индекса ссылки на запрещённые ресурсы, предоставляющие возможность обходить блокировки российских властей.

Фактически вышеозначенный законопроект был разработан лоббистами из Медиа-коммуникационного союза (МКС), которые также являются авторами недавно принятого закона «Об аудиовизуальных сервисах», а также законопроекта о регулировании мессенджеров, который призван лишить пользователей анонимности и, возможно, сделает их платными для россиян — недавно этот проект закона обсуждался на расширенном заседании профильного комитета Госдумы и был рекомендован к рассмотрению парламентом в первом чтении.

Весьма странным в общей сути документа выглядит последний пункт нового законопроекта, который содержит норму об отмене одной из частей закона о блогерах и организаторах распространения информации (97-ФЗ):

«Признать утратившим силу пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно- телекоммуникационных сетей»».

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В пояснительной записке к законопроекта про этот пункт говорится скупо:

«Кроме того, проект предлагает отменить обнаруживающие свою неэффективность положения, регулирующие распространение блогерами общедоступной информации в сети «Интернет»».

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Т.е. отменить действие вот этого реестра блогеров, который ведет Роскомнадзор, который на самом деле непонятно зачем был создан, т.к. никакого правоприменения не находит. Ну кроме как собственно внесения новых и новых пабликов и личных страничек в этот реестр.

Грустная ирония ситуации с запретом в России анонимайзеров и VPN в том, что буквально меньше месяца назад российские политики и чиновники истово рекомендовали украинцам использовать средства обхода блокировок после того, как Президент Порошенко наложил запреть на деятельность некоторых российских интернет-сервисов на территории Украины, а телеканалы взахлёб рассказывали о том, как работает VPN, Tor и как их можно установить на свой гаджет:

На канале «Россия 24» рассказали о методах обхода блокировок сайтов. А Роскомнадзор банит за описание таких методов#видеолентач pic.twitter.com/UbzateawHC — Лентач (@oldLentach) 16 травня 2017 р.

Очевидно, российские политики и представители крупного медиа-бизнеса считают россиян людьми «сорта чуть пониже первого», если готовы лишить их фундаментального права на анонимность в интернете, а вот украинскую аудиторию настолько боятся потерять, что «аж кушать не могут». Кроме того, что данный законопроект нарушает конституционные права россиян, он ещё выполняет узколоббистские интересы российских медиамонополистов, а также регрессивен и коррупциогенен по своей сути.

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Адвокат, руководитель «Центра защиты цифровых прав», ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян так прокомментировал внедрение данных новых норм:

«За последнее время в Госдуму вносилось и принималось немало дурных законов в части регулирования Интернета, но этот — один из худших. Он вполне вписывается в тренд безграмотного давления на сеть и ущемления цифровых прав человека. Но в этот раз ноги его растут не от спецслужб и регулятора, а от медиалоббистов, МКС и Ростелекома, которые тоже не прочь вслед за госорганами следить за пользователями и цензурировать контент.

Авторы законопроекта по сути предлагают возложить на поисковики дополнительные обязанности, такие же, как и у операторов связи, по ежедневной выгрузке доменов, которые надо удалять из поисковой выдачи, а технические сервисы (например, описанные на openrunet.org) блокировать, если они не обеспечивают ограничение доступа к сайтам, внесенным в многочисленные реестры Роскомнадзора. Если закон будет принят, такие инструменты, как VPN и TOR, будут полностью заблокированы на уровне операторов связи, так как очевидно, что администраторы сервисов не будут ничего фильтровать.

Законодательная инициатива асболютно нежизнеспособна. Опыт азиатских стран с репрессивными политическими режимами показывает, что даже блокировка сайтов с дистрибутивами не позволит полностью ограничить доступ пользователей к VPN сервисам, выходным узлам TOR в разных точках мира и другим средствам проксирования трафика.

Особенно смешно инициатива выглядит в свете последней новости, что по вине уязвимости системы блокировок и действий Роскомнадзора, пользователи массово лишились доступа к вполне легальным сайтам. Если бы не было этих инструментов, непонятно как пользователи вообще реализовывали свои права на доступ к информации. Когда Конституция не может защитить, на помощь приходят программные средства. Теперь нас хотят ограничить и в этом».

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Также приведем и мнение интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева по ситуации:

«Это реализуемо только административно. Чтобы провести параллель, приведу пример законопроекта, который существовал в Советском Союзе, о запрете домашнего самогоноварения. Вот это то же самое. Запретить технически нельзя, это все можно сделать руками, и самогон варить можно, зато можно найти кого-то с помощью участкового и наказать. Законопроект сам по себе абсолютно вредоносный, и для граждан РФ, и тем более для экономики, технологического развития и перехода в информационное общество. Кроме вредительства ничем другим назвать этот законопроект невозможно. Я надеюсь, что его просто выгонят поганой метлой из Госдумы, а депутатам, его внесшим, поставят на вид, потому что разумного объяснения найти крайне сложно.

Не стоит забывать, что VPN работает в благих целях очень много лет, уже двадцать скоро будет. Почему они не озаботились этим давным-давно, чем это поможет сейчас, и каким образом это вообще поможет нам — вопрос крайне спорный. Кроме деградации, отставания и дебилизации страны, это ничего больше не сулит».

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Мы считаем, что данный законопроект несет очевидный вред развитию современных цифровых технологий в России, обременяет сразу несколько секторов IT-отрасли новыми несвойственными ей функциями и вносит новый виток в нарушение прав граждан на доступ и распространение информации, а также использование современных технологий.

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