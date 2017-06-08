Минкомсвязь поручит техническое исполнение «пакета Яровой» производителям СОРМ

Минкомсвязь опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомление о разработке проекта ведомственного акта по части технического исполнения «пакета Яровой». Самого документа пока нет, но из описания становится ясно, что речь идёт о требованиях к оборудованию и программному обеспечению для выполнения вышеуказанного закона.

Соисполнителем проекта выступает ФСБ, а в качестве круга лиц [ответственных за исполнение] обозначены изготовители технических средств ОРМ, «включая изготовителей технических средств накопления голосовой информации».

«Целью предлагаемого регулирования является обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации при использовании на сетях связи технических средств ОРМ, включая программное обеспечение и технические средства накопления голосовой информации, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий»,— говорится в описании к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, принятие документа «позволит осуществлять сертификацию указанного оборудования и использование его на сети связи общего пользования». «В противном случае уполномоченные государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не будут иметь технической возможности своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию о субъектах контроля»,— подчеркнули в министерстве. Сертификат, который дает право устанавливать технические средства на сети общего пользования, будет выдаваться после их тестирования. При этом решение о выдаче сертификата или отказе в нем будет выноситься в течение 30 дней, говорится в законопроекте. Информация о сертификации оборудования и софта будет вноситься в специальный реестр. Следить за использованием только сертифицированного оборудования будет Роскомнадзор.

Общественное обсуждение будет до 21 июня, поэтому если вы хотите высказать свои замечания или пожелания, сделать это нужно будет в ближайшее время.

В силу документ должен вступить в марте 2018 года.

Напомним, недавно гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил, что сроки вступления в силу положений так называемого «пакета Яровой» могут быть продлены. При внесении проекта закона 374-ФЗ в Госдуму в прошлом году Ростех рассматривался одним из основных технических исполнителей закона. Министр связи Николай Никифоров предположил, что хранение пользовательских данных начнётся с меньших объёмов, а внедрить «пакет Яровой» сразу будет невозможно. Власти ранее всячески отрицали необходимость крупных финансовых вливаний для внедрения этого закона, однако в апреле этого года ФСБ вынуждена была признать, что затраты составят порядка 4,5 триллионов рублей. Эксперты из Российского союза промышленников и предпринимателей уверены, что «пакет Яровой» обойдётся россиянам ещё дороже — в районе 10 трлн рублей, и его внедрение раскрутить инфляцию в стране.

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