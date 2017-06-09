Facebook и Google будут сотрудничать с российскими властями через «интеллектуально-любопытных» людей

социальная сеть Facebook и опубликовала вакансию менеджера по взаимодействию с российскими властями.

Среди задач сотрудника значатся: мониторинг новых изменений в законодательстве, которые могут коснуться социальной сети, а также представление интересов Facebook на встречах с чиновниками.

От кандидата требуют идеальное знание русского языка и разговорный английский. Также требуется опыт работы пресс-секретарем, опыт взаимодействия с высокопоставленными чиновниками и «вера в то, что интернет и Facebook несут пользу обществу». Полный список требований опубликован на сайте.

В качестве места, где будет работать менеджер, указывается Варшава.

На аналогичную должность от Google требуется кандидат, который будет взаимодействовать с правительством и регулирующими органами, а также руководить стратегией компании и заниматься правилами использования сервисов компании в России:

«Google и интернет в целом касаются многих вопросов государственной политики, поэтому нам нужны предприимчивые, привлекательные и интеллектуально-любопытные люди в нашу команду».

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Кандидат должен разбираться в информационных технологиях и обладать опытом работы в политических органах. Сотруднику предложат работу в московском офисе Google.

Оба IT-гиганта периодически публикуют отчёты о взаимодействии с правительствами разных стран. С июля по декабрь 2016 года Facebook получил от российских властей 4 запроса на раскрытие данных и на все ответил отказом, при этом по требованию Роскомнадзора соцсеть ограничила доступ к 121 материалу.

Google, согласно последнему «Отчёту о доступности сервисов и данных», в прошлом году получил 2045 правительственных запросов на удаление контента. Доля выполненных запросов судебных органов — 63%, доля выполненных запросов на удаление контента от государственных органов — 76%, доля запросов, связанных с клеветой — 4%, доля запросов, связанных с конфиденциальностью и безопасностью — 1%.

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