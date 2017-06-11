В Госдуме созывают потешный «совет блогеров»

Известный блогер Wylsacom (Валентин Петухов), ведущий одноимённый видеоблог на YouTube, сообщил в своём Twitter о том, что был приглашён в Госдуму на первое заседание «Совета блогеров», которое состоится 19 июня 2017 года в российском парламенте. Люди, которые за время ещё не прошедшего первого года седьмого созыва успели выдать «на гора» уже несколько убивающих интернет законов (а кто пришёл из Госдумы шестого созыва — тем более), внезапно решили выслушать представителей той отрасли, которую они методично уничтожают.

В пафосном обращении от имени депутатов сказано о взаимодействии с гражданами, о признании соцсетей неотъемлемой частью нашей жизни. И вот, после нескольких лет откровенного игнорирования мнения интернет-отрасли, особенно касаемо принятия «пакета Яровой», закона «Об аудиовизуальных сервисах», «Налога на Google», законов «О защите детей от вредной информации», «О новостных агрегаторах», «Об организаторах распространения информации», «О группах смерти» и уже практически почившего в бозе — «О блогерах», парламентарии соизволили «выяснить актуальные проблемы, волнующие интернет пользователей»:

«Обязанность Государственной Думы как представительно органа является оказание содействия в донесении позиций граждан до органов государственной власти по различным вопросам. Социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни большинства наших сограждан, и блогосфера, благодаря большому охвату аудитории, может помочь в вопросах взаимодействия с гражданами по различному кругу вопросов. В связи с этим и появилась инициатива о создании «Совета блогеров». …На данном мероприятии планируется установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента интернета, выяснить актуальные проблемы, волнующих интернет пользователей, а также обсудить возможные изменения в действующее законодательство».

Судя по комментариям, почти никто из подписчиков Валентина в Твиттере не верит в серьёзность данного «Совета», а также в желание хоть как-то услышать российских интернет-пользователей. Скорее всего, создаётся формальная организация, цель которой — показать видимость диалога между властью и Рунетом. Впечатление Сети примерно такое: «Поздно проснулись, господа».

Первое заседание «совета по развитию информационного общества и средств массовой информации», в котором примут участие известные российские видеоблогеры, состоится 19 июня в Госдуме.

На заседание приглашены как серьёзные видеоблогеры, так и весьма сомнительные, что создаёт о мероприятии впечатление и правда формального, «для галочки». Кроме Валентина Петухова, по словам депутата Василия Власова, «обязательно придёт» Александра Балковская, известная как Саша Спиберг, недавно выступавшая в Госдуме с каким-то маловнятным спичем.

Также приглашены Амиран Сардаров — автор канала «Дневних хача», Николай Соболев, Дмитрий Иванов, известный как kamikadze_d и другие. Блогеры пока не подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме блогеров на заседании Совета будут присутствовать руководители фракций, а также члены комитета Госдумы по информационной политике. Саша Спилберг, выступавшая в конце мая в Госдуме на слушаниях по молодежной политике, посоветовала депутатам «стать прозрачными». 21-летний Василий Власов — самый молодой депутат Госдумы.

Напомним, действовавший с 2014 года федеральный закон 97-ФЗ «О блогерах» (а вместе с ним и созданный в рамках его правоприменения реестр блогеров) может быть отменён в связи с тем, что «оказался неэффективным». Правда, вместе с его принятием может быть введён запрет на анонимайзеры и VPN, которые позволяют обходить блокировки Роскомнадзора — «блогерская» часть также включена в репрессивный и регрессивный законопроект, внесённый в Госдуму вот буквально на днях.

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