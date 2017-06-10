Роскомнадзор обязал провайдеров смягчить цензуру до окончания прямой линии с Путиным

В Роскомнадзоре в преддверие праздников царит, судя по всему, совсем не праздничная атмосфера. Российское надзорное ведомство не отдыхает само, и не даёт расслабиться российским провайдерам и операторам связи. Напомним, из-за того, что владельцы заблокированных сайтов начали вписывать в свои DNS сетевые адреса государственных, финансовых, а также популярных российских и зарубежных интернет-сервисов, провайдеры стали автоматически блокировать важные для работы Роскомнадзора, Сбербанка, Facebook, ВКонтакте, Telegram и других компаний и организаций домены. В следствие этого был нарушен доступ к вышеперечисленным сервисам и организациям для множества российских пользователей. В качестве ответных мер Роскомнадзором было предпринято создание своего рода «белого списка», нарушающего, к слову, российское законодательство, куда были внесены домены тех сайтов, которые ни в коем случае не должны блокироваться на территории России.

Но это мало что дало, поскольку сбои в тех или иных службах и сервисах, чья работа напрямую связана с интернетом, продолжилась. Да и вряд ли подобные действия со стороны владельцев заблокированных интернет-ресурсов прекратятся, судя по тому, насколько быстро и разнообразно это происходят.

Вчерашние (около)банковские сбои тому подтверждение (как минимум — явно была на некоторое время выведена из строя система 3D Secure, протокол, который используется как дополнительный уровень безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт). Неумелые отговорки со стороны Роскомнадзора по данной ситуации, который уже привлек МВД РФ к этой проблематике, тому лишнее подтверждение.

И вот Роскомнадзор выпустил новое, можно сказать, паническое распоряжение, которое адресовал всем российским провайдерам и операторам связи. По сути, до окончания прямой линии с Президентом, которая пройдет 15 июня, надзорное ведомство требует от операторов смягчить методы блокировки:

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То есть фактически операторов временно освободили от обязательства исполнять требования повторной фильтрации сайтов под надзором системы «Ревизор». Даже в этом письме уже можно обнаружить «технические дыры», которые российские власти вряд ли смогут заткнуть хоть до 16 июня, хоть после. Очевидно, мнение, которое высказали многие эксперты в области интернета, что на время разбирательства с возникшей проблемой необходимо попросту приостановить действие системы «Ревизор», пока наиболее конструктивное, поскольку и операторы не хотят нарваться на штрафы, и само российское ведомство, судя по исходящей от него документационной сумятице, не сможет гарантировать им никакой защиты в данном вопросе.

Обращение начальника Роскомнадзора Александра Жарова pic.twitter.com/pVfnnmmkai — David Homak (@aalien) June 10, 2017

Интересный вопрос — что будет РКН после 15-го? Отключит Ревизор? Сделает "белый список" на 10 тысяч адресов? Сделает закон о тотальном DPI? — Vladimir Kharitonov (@v_x) June 10, 2017

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