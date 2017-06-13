В Австралии IT-компании принуждают активнее сотрудничать с властями

Австралия будет добиваться ужесточения позиции ведущих англоговорящих стран в вопросах контроля за интернетом. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, выступая в парламенте.

«Современными цифровыми технологиями пользуются не только во благо людей, ими все больше пользуются и преступники, и террористы, — констатировал глава правительства. — Для успешного противостояния террористам необходима помощь со стороны компаний-производителей цифрового оборудования и соцсетей. Поскольку основные компании и соцсети базируются в США, мы намерены предложить выработать единую позицию нашим союзникам по группе «Пять глаз» (Five Eyes — в эту группу входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США)».

По мнению Тернбулла, компании, предлагающие услуги мессенджеров и соцсетей должны при необходимости предоставлять спецслужбам ключи к шифрованию интернет-трафика между лицами, которых обоснованно подозревают в причастности к террористической деятельности. «Сохранение конфиденциальности информации террориста ни при каких условиях не может быть важнее безопасности общества», — подчеркнул премьер-министр Австралии. В тоже время он поспешил уточнить, что не призывает компании внедрять в свою продукцию технологию «бэкдор».

Австралийский премьер считает, что Австралия не застрахована от глобального влияния ближневосточных конфликтов на стабильность в стране — об этом свидетельствует появление влиятельных джихадистов, имеющих австралийское происхождение и выкладывающих пропагандистское видео на своих каналах в YouTube, который ежедневно смотрят несколько тысяч подписчиков.

Лидер парламентской оппозиции Австралии Билл Шортен поддерждал Тернбулл в совместном заявлении, где также призвал цифровые компании подавлять угрожающие проявления насилия, джихадистскую пропаганду и другие опасные явления в интернете. Шортен считает, что Facebook, Twitter, а также разработчики зашифрованных коммуникационных приложений должны делать больше для борьбы с терроризмом. «Facebook создал новые специализированные команды и нанял тысячи людей, чтоб следить за трансляциями Facebook Live и удалять оскорбительные материалы, — сказал оппозиционер, — но нам нужно больше! У этих компаний есть ресурсы и навыки, позволяющие делать больше! Террористы не самоликвидируются, поэтому мы не можем позволить себе полагаться на систему самоконтроля [IT-корпораций]».

В свою очередь, австралийский премьер также напомнил про «недавние попытки вмешательства в ход выборов в США и Франции», которые «свидетельствуют о растущих угрозах демократии со стороны государств, занимающихся кибершпионажем и киберсаботажем». «Мы готовы внести в нашу национальную законодательную базу любые необходимые изменения, чтобы повысить эффективность противодействия таким угрозам», — сообщил глава правительства.

Напомним, подобные требования к мессенджерам и IT-компаниям выдвигала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также глава МВД Франции Бернар Казнёв, обосновавший своё неприятие end-to-end-шифрования тем, что в этом вопросе «[европейская] демократия должна быть по-настоящему хорошо вооружена» и «приложения по обмену сообщениями, такие как Telegram, должны по решению судов предоставлять незаконные информационные данные или расшифровывать сообщения в рамках судебных расследований, чтоб эти данные впоследствии были использованы в качестве доказательств со стороны следственных служб или судебной системы».

Владельцы сервисов мгновенного обмена сообщениями не видят смысла предоставлении властям какой бы то ни было страны ключей шифрования, поскольку в таком случае разного рода радикалы и экстремисты просто перейдут на другую, неподконтрольную ни одному правительству площадку, либо создадут свой мессенджер, а безопасность честных пользователей популярных приложений в случае предоставления ключей шифрования властям, окажется под угрозой.

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