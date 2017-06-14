Tor Project представил альтернативные способы установки своего браузера в странах с интернет-цензурой

Tor Project в своём Facebook анонсировал несколько способов установки своего браузера, если сайт проекта оказался заблокирован властями той страны, где вы в данный момент проживаете:
«Мы стремимся бороться с цензурой, и если вы хотите загрузить наш браузер для её обхода, но наш сайт блокируется [в вашей стране], у нас есть для вас альтернативы».
Первый способ — это загрузка приложений Tor Browser & Orbot из репозитория на Github: github.com/TheTorProject/gettorbrowser
Второй способ — это отправить запрос в GetTor через e-mail, XMPP или Twitter:
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Что же такое GetTor
Это сервис, который предоставляет альтернативные методы для загрузки Tor Browser, особенно для людей, живущих в местах с высоким уровнем цензуры, где доступ к веб-сайту Tor Project ограничен.
Как это работает?
Идея GetTor очень проста:
Шаг 1. Отправьте запрос в GetTor, указав вашу операционную систему (и, возможно, ваш язык).
Шаг 2: GetTor отправит вам ответ со ссылками на скачивание Tor Browser у поддерживающих проект сервисов.
Шаг 3: Загрузите Tor Browser у одного из провайдеров. По завершении проверьте целостность загруженных файлов.
Шаг 4: При необходимости получите несколько мостов!
На данный момент Tor использует услуги следующих сервисов: Github, Dropbox, Google Drive.
Каналы. Вы можете сделать запросы к GetTor, используя разные каналы связи и разные «локали» (региональные настройки). В настоящий момент проектом поддерживаются следующие локали: английская (en), фарси (fa), китайская (zh), а также следующие каналы:
Если у вас есть предложения для более удобного и безопасного канала, вы также можете сообщить об этом Tor Project.
Напомним, недавно команда проекта Tor в своём блоге представила релиз новой версии своего браузера Tor Browser, точнее — его первой стабильной версии в серии 7.0. В новой версии TorBrowser перешел на использование Firefox 52 ESR и содержит ряд прогрессивных изменений.
В данный момент мы советуем вам запасаться как можно более полным перечнем средств восстановления доступа к информации, пока законопроект о запрете оных не стал законом и не начал активно правоприменяться.
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