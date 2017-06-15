Депутаты пригласили представителей VPN и анонимайзеров на разговор

Комитет Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи приглашает на расширенное заседание 19 июня в 15.00, на котором планируется обсудить законопроект об анонимайзерах, представителей сервисов, позволяющих пользователям получить доступ к тем сайтам в интернете, которые были признаны не соответствующими законодательству РФ, — об этом парламентарии сообщили в официальном Telegram-канале Комитета.

Глава Комитета Леонид Левин считает, что такая встреча даст возможность на круглом столе озвучить свою позицию, если они считают, что заложенные в законопроекте нормы трудно реализуемы на практике:

«Мы в Комитете уверены, что обсуждать инициативу нужно открыто, с привлечением широкого круга квалифицированных специалистов. Те люди, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу [запрет обхода блокировок], могут выступить в Государственной Думе, чтобы публично оценить плюсы и минусы законопроекта, его слабые стороны. Мы приглашаем их на наше заседание для обсуждения деталей законопроекта, и если они, предоставляя пользователям возможность доступа к запрещенному контенту, сами не скрываются, то смогут высказать свои замечания и рекомендации. Рассчитываем, что высказанное ими мнение позволит сделать законопроект более технологичным с точки зрения реализации его целей. В связи с тем, что подобных сервисов достаточно много и установить со всеми связь довольно проблематично, я надеюсь, что с помощью СМИ мы сможем донести до них эту информацию».

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19 июня в 15.00 Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи проведет расширенное заседание в формате круглого стола по теме «Законодательные ограничения доступа к противоправному контенту». В ходе заседания будет рассмотрен законопроект № 195446-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Свое участие в круглом столе подтвердил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Также в заседании примут участие депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной власти, операторов связи, отраслевые эксперты и специалисты. Мероприятие пройдет в зале 830 нового здания Государственной Думы по адресу: Георгиевский пер., д.2.

Напомним, разработанный Медиа-коммуникационным союзом проект закона о жёстком регулировании поисковиков и сервисов туннелирования и проксирования трафика с принуждением их к исполнению блокировок сайтов был внесён в Госдуму за номером № 195446-7 депутатами М.Кудрявцевым, Н.Рыжаком и А.Ющенко (автор множества репрессивных законов, в том числе — и о регулировании мессенджеров, рассмотренный вчера в I чтении) в первой половине июня этого года. Законопроект предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

К нему также прилагается законопроект-«брат», который вносит поправки в КоАП и устанавливает, во-первых, штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся, а во-вторых, дополняет существующую статью КоАП и вводит новый вид штрафов и для «владельца информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца информационного ресурса, в том числе сайта в сети «Интернет», посредством которого осуществляется доступ к таким информационно- телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин».

Интересно, как политики представляют себе диалог с заграничными владельцами VPN, которым придётся за 3-4 дня, включая выходные, как-то встраивать в график такую встречу, включая все перелёты и подготовку предложений?

Что за такая экстренная спешка по желанию принять крайне неоднозначный и резонансный закон?

А потом скажут, что мы приглашали, но никто не пришёл. Или всё-таки кто-то из сетевых сервисов сможет всё-таки прийти в комитет и отстоять позицию своей отрасли?

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