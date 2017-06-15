Внесённый с нарушениями и скандалом законопроект о товарных агрегаторах прошёл I чтение

Российские парламентарии единогласно приняли в первом чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Документ предполагает внесение дополнений в закон и вводит понятие агрегаторов товаров и услуг, а также предусматривает их ответственность за убытки потребителя.

В Госдуму законопроект был внесён с вопиющими нарушениями, поскольку Роспотребнадзор, являющийся основным автором документа, фактически пошёл на подлог, представив в Правительство РФ версию законопроекта, которая была не согласована с другими министерствами. Об этом факте заявил Экспертный совет при Правительстве РФ. Кроме этого, Роспотребнадзором были допущены другие регламентные и прочие нарушения, и парламентариям в Госдуме пришлось пообещать учесть мнение отрасли, желающей исключить из поправок регулирование услуг и ограничить ответственность агрегаторов.

В нынешней редакции законопроект всё же налагает на интернет-посредников новые обязанности, в частности — закрепляет агрегатор товаров в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию. Под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров, в первую очередь это интернет-агрегаторы формата «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru» и Price.ru — по сути торговые «витрины» магазинов. Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, а именно наименование, адрес и ОГРН. За предоставление недостоверных сведений, они будут нести ответственность.

«Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, не идентифицируемых как классические продавцы, они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут ответственность за соблюдение прав потребителей на информацию о продавце (изготовителе, исполнителе), реализуемых товарах и предлагаемых услугах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект обязывает агрегатора возвратить сумму предоплаты в течение 10 дней со дня предъявления требования потребителя в том случае, если товар или услуга не предоставлены потребителю в срок.

Прописанные в законопроекте объекты регулирования позволят применять его нормы и к различным сервисам: услугам гостиниц, такси, мастеров по ремонту, строителей, швей. Уже ко второму чтению в законе может быть чётко это прописано. Такая попытка регулирования окажется на руку иностранным сервисам, считают эксперты.

Напомним, летом прошлого года Ольга Голодец не поддержала идею жесткого регулирования товарных агрегаторов, заявив, что эту идею необходимо обсуждать с участниками рынка. Как-то не видится влияния мнения отраслевиков на итоговом документе, прошедшем вчера первое чтение.

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